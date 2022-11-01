Вчитися навіть без світла? Що порадили у Міносвіти

Учергове робочий тиждень розпочинається не з кави, а з масованих ракетних обстрілів критичної інфраструктури великих міст.

Через такі “подарунки” від ворогів люди годинами сидять без світла, а учні, які навчаються у дистанційному форматі, не мають змоги долучитися до занять. Деякі школи взагалі змушені йти на позапланові канікули.

Попри війну, Міністерство освіти робить усе, щоб кожен школяр отримав якісні знання. Дорослим доводиться імпровізувати та адаптуватися до сучасних умов.

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На сьогодні триває навчання у 13 тис. шкіл, а здобувають там знання 4 млн учнів, і їх не можна підвести.

Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону розповів, як адаптувалися до вимкнення світла у галузі освіти і як можна отримувати знання навіть без електроенергії.

Навчайся навіть без світла

Для дистанційного навчання в Україні запровадили електронні застосунки. Вони допоможуть учням займатися навіть без доступу до світла та інтернету:

на порталі Модернізації змісту освіти відкрита електронна бібліотека. Вона містить 1335 підручників з 1 по 11 клас;

видавництво Ранок — учням і педагогам надало відкритий доступ до електронних підручників для 1–5 класів;

компанія EdPro до 1 грудня відкрила безоплатний доступ до електронних підручників;

на платформі Українська школа онлайн є 2500 навчальних курсів, а до кінця року обіцяють завантажити ще 1000;

також запустили застосунок Вивчаю. Не чекаю. Він дає змогу в умовах відсутності інтернету учням 1–4 класів опановувати навчальні матеріали.

Відтак Сергій Шкарлет переконаний, що можна вчитися навіть без світла, головне — бажання.

А якщо твоя дитина навчається офлайн, читай, чи можна забирати дитину зі школи під час повітряної тривоги.

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