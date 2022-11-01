Батьківство

Вчитися навіть без світла? Що порадили у Міносвіти

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 01 Листопада 2022, 07:00
навчання без світла
Фото: Unsplash

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