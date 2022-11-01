Вчитися навіть без світла? Що порадили у Міносвіти

Учергове робочий тиждень розпочинається не з кави, а з масованих ракетних обстрілів критичної інфраструктури великих міст.
Через такі “подарунки” від ворогів люди годинами сидять без світла, а учні, які навчаються у дистанційному форматі, не мають змоги долучитися до занять. Деякі школи взагалі змушені йти на позапланові канікули.
Попри війну, Міністерство освіти робить усе, щоб кожен школяр отримав якісні знання. Дорослим доводиться імпровізувати та адаптуватися до сучасних умов.
На сьогодні триває навчання у 13 тис. шкіл, а здобувають там знання 4 млн учнів, і їх не можна підвести.
Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону розповів, як адаптувалися до вимкнення світла у галузі освіти і як можна отримувати знання навіть без електроенергії.
Для дистанційного навчання в Україні запровадили електронні застосунки. Вони допоможуть учням займатися навіть без доступу до світла та інтернету:
Відтак Сергій Шкарлет переконаний, що можна вчитися навіть без світла, головне — бажання.
А якщо твоя дитина навчається офлайн, читай, чи можна забирати дитину зі школи під час повітряної тривоги.
Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.