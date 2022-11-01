Учиться даже без света? Что советуют в Минобразования

В очередной раз рабочая неделя начинается не с кофе, а с массовых ракетных обстрелов критической инфраструктуры крупных городов.

Из-за таких “подарков” от врагов люди часами сидят без света, а ученики, которые учатся в дистанционном формате, не могут заниматься. Некоторые школы вообще идут на вынужденные каникулы.

Несмотря на войну, Министерство образования делает все, чтобы каждый школьник получил качественные знания. Взрослым приходится импровизировать и адаптироваться к современным условиям.

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На сегодняшний день идет учебный процесс в 13 тыс. школ, а получают там знания 4 млн учеников, и их нельзя подвести.

Глава Минобразования Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона рассказал, как адаптировались к выключению света сфере образования и как можно получать знания даже без электроэнергии.

Учись даже без света

Для дистанционного обучения в Украине были введены электронные приложения. Они помогут ученикам заниматься даже без доступа к свету и интернету:

на портале Модернизации содержания образования открыта электронная библиотека. Она содержит 1335 учебников с 1 по 11 класс;

издательство Ранок — учням і педагогам предоставило открытый доступ к электронным учебникам для 1–5 классов;

компания EdPro до 1 декабря открыла бесплатный доступ к электронным учебникам;

на платформе Украинская школа онлайн есть 2500 учебных курсов, а до конца года обещают загрузить еще 1000;

на платформе Украинская школа онлайн есть 2500 учебных курсов, а до конца года обещают загрузить еще 1000; также запустили приложение Вивчаю. Не чекаю. Оно позволяет в условиях отсутствия интернета ученикам 1–4 классов овладевать учебными материалами.

Следовательно, Сергей Шкарлет убежден, что можно учиться даже без света, главное — желание.

А если твой ребенок учится в офлайн-режиме, читай, можно ли забирать ребенка из школы во время воздушной тревоги.

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