Учиться даже без света? Что советуют в Минобразования

В очередной раз рабочая неделя начинается не с кофе, а с массовых ракетных обстрелов критической инфраструктуры крупных городов.
Из-за таких “подарков” от врагов люди часами сидят без света, а ученики, которые учатся в дистанционном формате, не могут заниматься. Некоторые школы вообще идут на вынужденные каникулы.
Несмотря на войну, Министерство образования делает все, чтобы каждый школьник получил качественные знания. Взрослым приходится импровизировать и адаптироваться к современным условиям.
На сегодняшний день идет учебный процесс в 13 тыс. школ, а получают там знания 4 млн учеников, и их нельзя подвести.
Глава Минобразования Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона рассказал, как адаптировались к выключению света сфере образования и как можно получать знания даже без электроэнергии.
Для дистанционного обучения в Украине были введены электронные приложения. Они помогут ученикам заниматься даже без доступа к свету и интернету:
Следовательно, Сергей Шкарлет убежден, что можно учиться даже без света, главное — желание.
А если твой ребенок учится в офлайн-режиме, читай, можно ли забирать ребенка из школы во время воздушной тревоги.
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