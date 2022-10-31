(Не)тривиальный понедельник: взрывы во Львовской, Харьковской, Винницкой и других областях

Утро для нас началось с очередной волны взрывов по всей Украине. Вновь утро понедельника для нашей страны тревожное — без света и воды в некоторых регионах.
Враг нанес удары по Киеву и другим областям Украины. Рассказываем, что о них известно.
Руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что над областью сбили вражеские ракеты. Больше информации пообещал сообщить позже.
Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил об ударе по объекту критической инфраструктуры в области. В связи с этим часть области обесточена.
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал об ударах оккупантов по Харькову и Чугуевскому району. По предварительной информации, враг применил ракеты комплекса С-300, запущенные из Белгорода. Повреждены объекты критической инфраструктуры, в городе перебои со светом.
По предварительным данным, пострадавших нет.
По словам руководителя Винницкой ОВА Сергея Борщева, область утром была под ракетным обстрелом. Впоследствии стало известно, что сбитая вражеская ракета упала на гражданские объекты, но пострадавших нет.
Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил о ракетных ударах по Запорожью. Повреждены объекты критической инфраструктуры, поэтому в городе возможны перебои со светом. По предварительной информации, пострадавших нет.
Руководитель Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил о “прилетах” в одной из общин. Также отметил, что в области будут применяться длительные ограничения электроэнергии.
Он предупредил о возможных повторных ударах. Предварительно, один человек пострадал.
По словам начальника Черновицкой ОВА Руслана Запаранюка, в области есть попадания в объекты гражданской инфраструктуры.
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил о сбитой вражеской ракете, обломки которой упали на гражданский объект. По предварительной информации, пострадавших нет.
Начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович рассказал о попадании ракеты в один из энергетических объектов в районе Светловодска. По предварительным данным, пострадавших нет.
И пока враг негодует, украинские военные освобождают населенные пункты Херсонской области. Читай мнение военного эксперта о том, какой будет битва за Херсон.
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