(Не)тривиальный понедельник: взрывы во Львовской, Харьковской, Винницкой и других областях

Утро для нас началось с очередной волны взрывов по всей Украине. Вновь утро понедельника для нашей страны тревожное — без света и воды в некоторых регионах.

Враг нанес удары по Киеву и другим областям Украины. Рассказываем, что о них известно.

Взрывы во Львовской области

Руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что над областью сбили вражеские ракеты. Больше информации пообещал сообщить позже.

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Взрывы в Черкасской области

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил об ударе по объекту критической инфраструктуры в области. В связи с этим часть области обесточена.

Взрывы в Харькове

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал об ударах оккупантов по Харькову и Чугуевскому району. По предварительной информации, враг применил ракеты комплекса С-300, запущенные из Белгорода. Повреждены объекты критической инфраструктуры, в городе перебои со светом.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Взрывы в Винницкой области

По словам руководителя Винницкой ОВА Сергея Борщева, область утром была под ракетным обстрелом. Впоследствии стало известно, что сбитая вражеская ракета упала на гражданские объекты, но пострадавших нет.

Взрывы в Запорожской области

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил о ракетных ударах по Запорожью. Повреждены объекты критической инфраструктуры, поэтому в городе возможны перебои со светом. По предварительной информации, пострадавших нет.

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Взрывы в Киевской области

Руководитель Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил о “прилетах” в одной из общин. Также отметил, что в области будут применяться длительные ограничения электроэнергии.

Он предупредил о возможных повторных ударах. Предварительно, один человек пострадал.

Взрывы в Черновицкой области

По словам начальника Черновицкой ОВА Руслана Запаранюка, в области есть попадания в объекты гражданской инфраструктуры.

Взрывы в Хмельницкой области

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил о сбитой вражеской ракете, обломки которой упали на гражданский объект. По предварительной информации, пострадавших нет.

Взрывы в Кировоградской области

Начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович рассказал о попадании ракеты в один из энергетических объектов в районе Светловодска. По предварительным данным, пострадавших нет.

И пока враг негодует, украинские военные освобождают населенные пункты Херсонской области. Читай мнение военного эксперта о том, какой будет битва за Херсон.

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