(Не)тривіальний понеділок: вибухи у Львівській, Харківській, Вінницькій та інших областях

Ранок українців почався з чергової хвилі вибухів по всій Україні. Знову початок понеділка для нашої країни тривожний — без світла та води в деяких регіонах.

Ворог завдав ударів по Києву та інших областях України. Розповідаємо, що про них відомо.

Вибухи у Львівській області

Керівник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що над областю збили ворожі ракети. Більше інформації — згодом.

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Вибухи у Черкаській області

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про удар по об’єкту критичної інфраструктури в області. У зв’язку з цим частину області знеструмлено.

Вибухи у Харкові

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про удари окупантів по Харкову та Чугуївському району. За попередньою інформацією, ворог застосував ракети комплексу С-300, які запустили з Бєлгорода. Пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, у місті перебої зі світлом.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Вибухи у Вінницькій області

За словами керівника Вінницької ОВА Сергія Борщова, область зранку була під ракетним обстрілом. Згодом стало відомо, що збита ракета впала на цивільні об’єкти, але постраждалих немає.

Вибухи у Запорізькій області

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив про ракетні удари по Запоріжжю. Пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, тому в місті можливі перебої зі світлом. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Вибухи у Київській області

Начальник Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив про “прильоти” в одній із громад. Також наголосив, що в області застосовуватимуться тривалі обмеження електроенергії.

Він попередив про можливі повторні удари. Попередньо, одна людина постраждала.

Вибухи у Чернівецькій області

За словами начальника Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка, в області є влучання в об’єкти цивільної інфраструктури.

Вибухи у Хмельницькій області

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив про збиття ворожої ракети, уламки якої впали на цивільний об’єкт. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Вибухи у Кіровоградській області

Начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович розповів про влучання ракети в один з енергетичних об’єктів в районі Світловодська. За попередніми даними, постраждалих немає.

І поки ворог біснується, українські військові звільняють населені пункти Херсонщини. Раніше ми розповідали, якою буде битва за Херсон.

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