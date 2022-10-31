Україна

(Не)тривіальний понеділок: вибухи у Львівській, Харківській, Вінницькій та інших областях

Богдана Макалюк, редакторка сайту 31 Жовтня 2022, 10:55
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