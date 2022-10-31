(Не)тривіальний понеділок: вибухи у Львівській, Харківській, Вінницькій та інших областях

Ранок українців почався з чергової хвилі вибухів по всій Україні. Знову початок понеділка для нашої країни тривожний — без світла та води в деяких регіонах.
Ворог завдав ударів по Києву та інших областях України. Розповідаємо, що про них відомо.
Керівник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що над областю збили ворожі ракети. Більше інформації — згодом.
Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про удар по об’єкту критичної інфраструктури в області. У зв’язку з цим частину області знеструмлено.
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про удари окупантів по Харкову та Чугуївському району. За попередньою інформацією, ворог застосував ракети комплексу С-300, які запустили з Бєлгорода. Пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, у місті перебої зі світлом.
За попередніми даними, постраждалих немає.
За словами керівника Вінницької ОВА Сергія Борщова, область зранку була під ракетним обстрілом. Згодом стало відомо, що збита ракета впала на цивільні об’єкти, але постраждалих немає.
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив про ракетні удари по Запоріжжю. Пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, тому в місті можливі перебої зі світлом. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Начальник Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив про “прильоти” в одній із громад. Також наголосив, що в області застосовуватимуться тривалі обмеження електроенергії.
Він попередив про можливі повторні удари. Попередньо, одна людина постраждала.
За словами начальника Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка, в області є влучання в об’єкти цивільної інфраструктури.
Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив про збиття ворожої ракети, уламки якої впали на цивільний об’єкт. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович розповів про влучання ракети в один з енергетичних об’єктів в районі Світловодська. За попередніми даними, постраждалих немає.
І поки ворог біснується, українські військові звільняють населені пункти Херсонщини. Раніше ми розповідали, якою буде битва за Херсон.
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