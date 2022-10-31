Вибухи у Києві сьогодні — подробиці про ранкову атаку

Сьогодні, 31 жовтня, прогриміли вибухи у Києві. Про це повідомляють мешканці столиці.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що в області працює ППО. Також у кількох районах столиці зникло світло.

Міський голова Віталій Кличко підтвердив, що ворог завдав ударів по об’єктах критичної інфраструктури, частина столиці знеструмлена. Подекуди через вибухи у Києві немає води.

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Станом на 09:30 стало відомо, що ворог пошкодив об’єкт, який живить близько 350 тисяч квартир у Києві. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб відновити електропостачання.

Також 80% киян залишилися без води. Місцеві мешканці можуть запастися водою з найближчих бюветів та точок продажу. Електронну карту працюючих бюветів шукай за посиланням.

Тим часом Олексій Кулеба підтвердив прильоти в одній з громад Київської області. За його словами, є серйозні пошкодження енергосистем, тож всім варто готуватися до тривалих відключень світла.

Попередньо, внаслідок вибухів є один потерпілий. Також зруйновані приватні будинки.

Вибухи у Києві сьогодні: робота ППО

Також неспокійно цього ранку одразу у кількох містах України. Ворог вдарив по Запоріжжю, звуки вибухів лунали на Полтавщині та Дніпропетровщині.

Нагадаємо, що російські окупанти і справді мають неприродний потяг обстрілювати мирні міста та цивільні об’єкти щопонеділка. Гучно було 10, 17 і 31 жовтня — у ці понеділки росіяни масово випускали ракети по українських містах.

Куди прилетіли ворожі снаряди сьогодні — читай на Вікнах. Ми розповімо про вибухи у Львівській, Харківській, Вінницькій та інших областях 31 жовтня.

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