Взрывы в Киеве сегодня — подробности про утреннюю атаку

Сегодня, 31 октября, прогремели взрывы в Киеве. Об этом сообщают жители столицы.
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что в области работает ПВО. Также в нескольких районах столицы исчез свет.
Мэр Виталий Кличко подтвердил, что враг нанес удары по объектам критической инфраструктуры, часть столицы обесточена. Кое-где из-за взрывов в Киеве нет воды.
Больше подробностей мэр столицы пообещал сообщить позже.
Тем временем Алексей Кулеба подтвердил прилеты в одной из общин Киевской области.
Также неспокойно в это утро сразу в нескольких городах Украины. Враг ударил по Запорожью, раздавались взрывы в Полтавской и Днепропетровской областях.
Напомним, что российские оккупанты отличаются неестественным пристрастием обстреливать мирные города и гражданские объекты по понедельникам. Громко было 10, 17 и 31 октября – в эти понедельники россияне массово выпускали ракеты по украинским городам.
И поскольку воздушные тревоги и прилеты сильно влияют на наше ментальное здоровье, советуем почитать советы Спартака Субботы о том, как уберечь психику во время постоянных сирен.