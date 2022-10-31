Взрывы в Киеве сегодня — подробности про утреннюю атаку

Сегодня, 31 октября, прогремели взрывы в Киеве. Об этом сообщают жители столицы.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что в области работает ПВО. Также в нескольких районах столицы исчез свет.

Мэр Виталий Кличко подтвердил, что враг нанес удары по объектам критической инфраструктуры, часть столицы обесточена. Кое-где из-за взрывов в Киеве нет воды.

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Больше подробностей мэр столицы пообещал сообщить позже.

Тем временем Алексей Кулеба подтвердил прилеты в одной из общин Киевской области.

Также неспокойно в это утро сразу в нескольких городах Украины. Враг ударил по Запорожью, раздавались взрывы в Полтавской и Днепропетровской областях.

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Напомним, что российские оккупанты отличаются неестественным пристрастием обстреливать мирные города и гражданские объекты по понедельникам. Громко было 10, 17 и 31 октября – в эти понедельники россияне массово выпускали ракеты по украинским городам.

И поскольку воздушные тревоги и прилеты сильно влияют на наше ментальное здоровье, советуем почитать советы Спартака Субботы о том, как уберечь психику во время постоянных сирен.