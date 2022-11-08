Проверка в один клик: украинское приложение показывает, есть ли дома свет

Со значительно участившимися отключениями электроэнергии украинцы уже свыклись. Но технологии, несмотря на войну, не стоят на месте.
В Украине теперь появилось приложение, которое поможет узнать, есть ли дома свет. Разработчик Вадим Клименко сделал программу, которая с помощью домашнего роутера узнает, в сети он или нет, и сообщает об отсутствии и появлении электроэнергии дома.
Сам разработчик сообщил, что идея создания такого приложения возникла еще давно, но война и отключение света стали неотложной проблемой, поэтому оно актуализировалось именно сейчас. Правда, пользоваться виджетом пока могут только владельцы IOS.
Мобильное приложение имеет вид обычного виджета на экране, а не целого отдельного приложения.
На основе других примеров я быстренько сделал виджет, показывающий состояние и дату обновления, — пишет Вадим.
На основе других примеров я быстренько сделал виджет, показывающий состояние и дату обновления, — пишет Вадим.
dou.ua
Для того чтобы установить такой виджет, нужно иметь статический IP. Разработчик объясняет: если вы отключили и включили роутер и IP изменится, нужно дополнительно заказать у провайдера услугу статического IP.
Виджет постоянно проверяет только один и тот же адрес.
Виджет постоянно проверяет только один и тот же адрес.
Далее нужно установить приложение Scriptable и загрузить файл, поделиться им в Scriptable и заменить IP в первой строке на нужный. Подробную видеоинструкцию автор также предоставил.
И наконец следует создать виджет и добавить его на домашний экран.
Если света нет долгое время, стоит придумать интересные занятия для тебя или даже целой компании. В этом тебе поможет наш материал: чем заняться, когда дома нет света.
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