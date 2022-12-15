Рада отменила налог на импорт генераторов для украинцев — все, что тебе нужно знать

Верховная Рада Украины приняла закон, который может помочь украинцам в трудные времена: теперь налог на импорт автономных источников энергии для собственных нужд граждан отменен.

Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире Единого телемарафона рассказал Яне Брензей о нулевой пошлине на генераторы и Starlink и объяснил, как это повлияет на рынок.

Что означает отмена налога на ввоз генераторов

По его словам, теперь отмена налога и НДС урегулирована законом, поэтому украинцы могут закупать и ввозить товары автономных источников энергии без дополнительных взысканий средств — независимо, физическое или юридическое вы лицо.

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Несмотря на это, пока мы не видим процентного удешевления таких товаров: все из-за перевозчиков и продавцов, закупающих продукцию за рубежом и продающих в Украине по более высоким ценам.

— Это уже не вопрос закона, а вопрос совести и границы, за которую ты заходишь: на чьей ты стороне? — говорит Данило Гетманцев.

Гетманцев говорит, что государственное урегулирование не будет действенным инструментом нормализации цен на рынке на такие чувствительные и необходимые сейчас товары.

Теперь это может регулировать само общество.

Также Данило Гетманцев сообщил, что этим же законом государство освободило бизнес от обязанности получать какие-либо документы на хранение горючего до двух тонн для генераторов.

Если же бизнес хочет хранить больше горючего, необходимо просто подать декларацию об этом в Государственную налоговую службу без дополнительных документов.

Член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Галина Васильченко также отметила, что аналогично этому закону украинцы могут заказывать такие вещи через интернет и не платить НДС или растаможку, которые составляют около 20% от общей стоимости продукции.

В Киеве власти согласились компенсировать часть стоимости генераторов ОСМД и ЖСК. Что для этого нужно и куда обращаться — мы объясняли раньше.

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