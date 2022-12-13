Используешь генератор, а лицензия на хранение топлива есть? Рассказываем, как ее получить и какой штраф

Сейчас большинство представителей украинского бизнеса, государственных учреждений и даже частных домов работают от генераторов. Ведь отключения света действуют по всей стране.

Генераторы работают на топливе, для этого их владельцы закупают бензин заранее. Однако на хранение горючего нужно получить соответствующую лицензию, иначе тебе могут выписать штраф на сотни тысяч гривен.

Мы расскажем, какой штраф могут выписать за незаконное хранение топлива для работы генератора.

Сейчас также смотрят

Топливо без лицензии: размер штрафа

Если предприятие хочет использовать генератор для работы, нужно оформить специальную документацию. А чтобы хранить топливо, нужно получить соответствующую лицензию.

Это предусматривает Закон Украины О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего. Закон касается как обычных украинцев, так и бизнеса.

Согласно ст.17 Закона № 481, в случае хранения горючего без наличия лицензии к субъектам хозяйствования будут применяться штрафы в размере 500 тыс. грн.

Как получить разрешение на хранение топлива

Чтобы получить лицензию на хранение топлива, нужно обратиться в территориальные органы Государственной налоговой службы там, где ты планируешь хранить горючее.

Подчеркиваем, что получить лицензию нужно на каждое место хранения топлива.

Подать документы на получение разрешения можно лично, через уполномоченное лицо или отправить документы заказным письмом.

Какие документы нужны, чтобы получить разрешение на хранение горючего для собственных нужд:

заявление с отметкой об использовании топлива для нужд собственного потребления или переработки, общей емкостью резервуаров и их месторасположении;

чек из банка об оплате за лицензию.

Лицензию или решение об отказе должны предоставить заявителю в течение 20 календарных дней. Срок действия — пять лет с ежегодной платой 780 грн.

Ранее мы рассказывали, как выбрать генератор для дома или дачи.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!

Фото: Depositphotos