Украина

Используешь генератор, а лицензия на хранение топлива есть? Рассказываем, как ее получить и какой штраф

Богдана Макалюк, редактор сайта 13 декабря 2022, 10:00
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Самый мощный обстрел с начала войны! Как живет пограничная Великая Писаревка
Ліцензія на зберігання пального для генератора: як отримати та який штраф
Используешь генератор, а лицензия на хранение топлива есть? Рассказываем, как ее получить и какой штраф
Відповіді на питання про українську енергетику
Хватит верить в фейки и гадать на кофейной гуще! Ответы на все волнующие тебя вопросы об украинской энергетике
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