Користуєшся генератором, а є ліцензія на зберігання пального? Розповідаємо, як її отримати та який штраф

Зараз більшість українського бізнесу, державних установ та навіть приватних будинків працюють від генераторів. Адже відключення світла діють по всій країні.

Генератори працюють на пальному, для цього їхні власники закуповують бензин заздалегідь. Проте на зберігання пального треба отримати відповідну ліцензію.

Ми розповімо, який штраф можуть виписати за незаконне зберігання пального для роботи генератора.

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Якщо підприємство хоче використовувати генератор для своєї роботи, треба оформити спеціальну документацію. А щоб зберігати пальне, потрібно отримати відповідну ліцензію.

Це передбачає Закон України Про державне регулювання виробництва й обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального. Закон стосується як звичайних українців, так і бізнесу.

Відповідно до ст.17 Закону № 481, у разі зберігання пального без наявності ліцензії до суб’єктів господарювання застосовуватимуться штрафи у розмірі 500 тис. грн.

Як отримати дозвіл на зберігання пального

Щоб отримати ліценцію на зберігання пального, треба звернутися до територіальних органів Державної податкової служби там, де плануєш зберігати пальне.

Підкреслюємо, що отримати ліцензію потрібно на кожне місце зберігання пального.



Подати документи на отримання дозволу можна особисто, через уповноважену особу або надіслати документи рекомендованим листом.

Які документи потрібні, щоб отримати дозвіл на зберігання пального для власних потреб:

заява з позначкою про використання пального для потреб власного споживання чи перероблення, загальною місткістю резервуарів та їх місця розташування;

чек з банку про сплату за ліцензію.

Ліцензію або рішення про відмову мають надати заявникові протягом 20 календарних днів. Строк дії — п’ять років з щорічною платою 780 грн.

Раніше ми розповідали, як вибрати генератор для дому чи дачі.

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Фото: Depositphotos