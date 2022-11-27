Чи чекати дефіциту палива через використання генераторів? Пояснення Мінекономіки

Росіяни обстрілюють енергетичні об’єкти Україні. Через це в країні відбуваються аварійні або стабілізаційні відключення світла. Щоб мати змогу працювати, люди купують генератори, які виробляють електроенергію за допомогою палива.
Деякі українці побоюються, що через такий попит на паливні генератори в Україні знову буде дефіцит бензину. У Міністерстві економіки пояснили для РБК-Україна, чи дійсно це так.
У Міністерстві за приклад взяли кількість автомобілів та їхнє використання палива. В Україні близько 7 млн авто, кожне витрачає близько восьми літрів бензину на 100 км.
Якщо водій проїжджає 50-60 км за годину, то в середньому він витрачає чотири-п’ять літрів пального. Натомість побутові генератори витрачають один літр пального за годину, а промислові майже так само, як авто.
За статистикою, за останні п’ять-шість років до України завезли близько 500 тис. генераторів, напротивагу — в країні 12 млн домогосподарств. Це означає, що генераторами обладнано не більше 3-5% домогосподарств.
Можна зробити висновок:
Паливні мережі можуть відчути підвищений попит, але враховуючи нинішні обсяги імпорту нафтопродуктів в Україну, до дефіциту дійти не повинно, — зазначили в Мінекономіки.
Паливні мережі можуть відчути підвищений попит, але враховуючи нинішні обсяги імпорту нафтопродуктів в Україну, до дефіциту дійти не повинно, — зазначили в Мінекономіки.
Імпорт палива в Україну в останні місяці:
Коли в Україні був найбільший дефіцит палива, цифри були у кілька разів менші: у березні — 60 тис. тонн, у квітні — 191 тис. тонн.
Раніше ми розповідали, як обрати генератор для дому чи дачі.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!
Фото: Depositphotos