Ціни на бензин після повернення акцизів — чи коливатиметься вартість пального в Україні

Ціна на пальне б’є по гаманцях не лише водіїв, а й усіх українців. Адже від неї залежить кінцева вартість на продукти в супермаркетах та інші товари першої необхідності, які доставляють автівками.

Нещодавно Верховна Рада повернула акцизи на пальне, які були скасовані в березні. Чого тепер очікувати українцям?

Перший заступник міністра економіки Денис Кудін розповів Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону, чи зміниться ціна на пальне після цього.

— На нашу думку, час для часткового повернення акцизів вибраний вдало. Оскільки на українському ринку намітилась тенденція до зниження ціни.

Ми розраховуємо, що паливні мережі зможуть включити податок до чинної ціни й не підійматимуть вартість, — пояснює Кудін.

Загалом на світовому ринку ціна на нафту почала опускатись ще три місяці тому. Така тенденція зберігається й досі, адже Саудівська Аравія проголосила про збільшення видобутку палива.

Крім того, за умови збереження фіксованого курсу гривні експерти не прогнозують подальших коливань у ціні на пальне.

Тому, за словами посадовця, наразі немає передумов для повторення паливної кризи. І це при тому, що Україна — перша держава, яка повністю відмовилась від російських енергоресурсів.

Ринок повністю забезпечений пальним. Ми навіть спостерігаємо певний профіцит. Оператори ринку змогли накопичити резерви, яких раніше не вистачало, — запевнив Кудін.

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