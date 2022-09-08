Національна валюта в безпеці: що буде з гривнею та цінами на бензин до нового року

Економіка країни зараз перебуває у нестабільному стані. Все залежить від ситуації на фронті та допомоги наших партнерів.

За останні два тижні ціни на нафту впали на $15. Інвестиційний банкір Сергій Фурса розповів, що це означає для України, про стабільність гривні та ціни на бензин.

— Ціни на бензин не зростатимуть, а можуть навіть знизитися. Також це означає, що Росія менше отримуватиме нафтових доходів. Через санкції практично всі доходи РФ сконцентровані навколо продажів нафти.

Те, що ціна на неї впала, ще більше виснажує російську економіку, — зауважив Фурса.

Українці також хвилюються через курс валют, адже останнім часом гривня падає стосовно до долара. Втім, банкір наголошує: за останній місяць курс гривні сильно не змінився.

— Зараз ми отримуємо максимальний рівень західної допомоги з початку повномасштабного вторгнення.

У серпні ми отримали $6 млрд при потребі $4 млрд. Це призвело до зростання резервів НБУ. Тому говорити, що зараз гривня на порозі девальвації, не доводиться. До кінця року ми щомісячно отримуватимемо по $3-4 млрд, це повністю перекриває наші потреби, — підкреслив експерт.

Проте, звісно, поки триває війна, тиск на гривню буде. Потенціал до падіння залишатиметься, допоки триває війна, але це потребує сукупності певних факторів, яких, за його словами, зараз немає.

Детальніше про це слухай у відео:

Раніше ми розповідали, як українська економіка справляється з наслідками війни.

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