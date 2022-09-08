Национальная валюта в безопасности: что будет с гривной и ценами на бензин до нового года

Экономика страны сейчас находится в нестабильном состоянии. Все зависит от ситуации на фронте и помощи наших партнеров.

За последние две недели цены на нефть упали на $15. Инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал, что это значит для Украины, о стабильности гривны и ценах на бензин.

— Цены на бензин не будут расти, а могут даже снизиться. Также это означает, что Россия будет меньше получать нефтяные доходы. Из-за санкций практически все доходы РФ сконцентрированы вокруг продаж нефти.

То, что цена на нее упала, еще больше истощает российскую экономику, — отметил Фурса.

Украинцы также переживают из-за курса валют, ведь в последнее время гривна падает по отношению к доллару. Но банкир отмечает: за последний месяц курс гривны сильно не изменился.

— Сейчас мы получаем максимальный уровень западной помощи с начала полномасштабного вторжения.

В августе мы получили $6 млрд при потребности в $4 млрд. Это привело к росту резервов НБУ. Поэтому говорить, что сейчас гривна на пороге девальвации, не приходится. До конца года мы будем ежемесячно получать по $3-4 млрд, это полностью перекрывает наши потребности, — подчеркнул эксперт.

Однако, конечно, пока идет война, давление на гривну будет. Потенциал к падению будет оставаться, пока продолжается война, но это требует совокупности определенных факторов, которых, по его словам, сейчас нет.

Подробнее об этом смотри в видео:

Ранее мы рассказывали, как украинская экономика справляется с последствиями войны.

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