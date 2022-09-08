Украина

Национальная валюта в безопасности: что будет с гривной и ценами на бензин до нового года

Богдана Макалюк, редактор сайта 08 сентября 2022, 08:00
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