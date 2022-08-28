Україна

Ціна на пальне в Україні на кінець 2022 року здивує багатьох — чого чекати водіям

Яна Брензей, ведуча і журналістка програми Вікна-новини 28 Серпня 2022, 20:00

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