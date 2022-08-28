Ціна на пальне в Україні на кінець 2022 року здивує багатьох — чого чекати водіям

Ціна на бензин може повернутися до попередньої позначки?

Півтора тижня тому депутати відмовилися вносити відповідний законопроєкт на порядок денний, утім профільний комітет розгляне його знову. То чи варто повертати акциз і як це вплине на ринок пального?

Енергетичні ринки дуже сильно лихоманить через війну в Україні. Як буде далі – дуже складно прогнозувати, – заявив Сергій Куюн.

Директор Консалтингової групи А-95 докладніше розповів, коли в Україні впадуть ціни на паливо та чи чекати нового зростання у перспективі. Дивись у відео.

Понад 10 млн споживачів газу автоматично перейшли до державної компанії Нафтогаз. Люди почали отримувати нові платіжки та плутатися в них. Читай, як заплатити за газ та повернути кошти від старого постачальника.

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