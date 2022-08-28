Цена на бензин в Украине на конец 2022 года удивит многих — чего ждать водителям

Цена на бензин может вернуться?

Полторы недели назад депутаты отказались вносить соответствующий законопроект на повестку дня, однако профильный комитет рассмотрит его снова. Следует ли возвращать акциз и как это повлияет на рынок топлива?

Энергетические рынки очень сильно лихорадит из-за войны в Украине. Как будет дальше – очень сложно прогнозировать, – заявил Сергей Куюн.

Директор Консалтинговой группы А-95 также рассказал, когда в Украине упадут цены на топливо и ждать ли нового повышения цен в дальней перспективе. Смотри на Вікнах.

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