Овочі на вагу золота! Чому ціни на продукти в Україні зросли втричі та чого очікувати в серпні

За даними Держстату, ціни на овочі в Україні зросли втричі, порівняно з торішніми. І хоча сезон городини в самому розпалі, вартість продуктів аж ніяк не змінюється.

На це є кілька причин: тимчасово окупований південь, знецінення гривні та погодні негаразди. Продавці діляться, що найбільше їм дошкуляють витрати на логістику, особливо ціни на пальне.

Та ще й через холодну весну і рясні дощі влітку врожай почав хворіти. Північ України залило зливами, а південь — попалило сонцем. Звідси й більша націнка на овочі.

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Та, крім погодних чинників, на вартість впливають економічні фактори, зокрема знецінення гривні.

Ціни зростають не тому, що в нас мало чогось всередині країни, а тому, що знецінюється гривня і, відповідно, зростають витрати на виробництво й доставку продукції в гривні, — пояснює аналітик Павло Мартишев.

Та все ж, за прогнозами експертів, наприкінці серпня ціни на овочі поповзуть донизу і городина втратить до 30% вартості. Однак людей просять не створювати стихійний попит і не бігти згрібати все, коли подешевшає.

Адже штучне створення надмірного попиту на продукцію не дозволить їй впасти в ціні.

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