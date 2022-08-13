Овощи на вес золота! Почему цены на продукты в Украине выросли втрое и чего ждать в августе

По данным Госстата, цены на овощи в Украине выросли втрое по сравнению с прошлогодними. И хотя фермерский сезон в самом разгаре, стоимость продуктов вовсе не меняется.

На это есть несколько причин: временно оккупированный юг, обесценивание гривны и погодные неурядицы. Продавцы делятся, что больше всего их беспокоят затраты на логистику, особенно цены на горючее.

Да еще из-за холодной весны и обильных дождей летом урожай начал болеть. Север Украины залило ливнями, а юг — пожгло солнцем. Отсюда и большая наценка на овощи.

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Но кроме погодных факторов на стоимость влияют экономические, в частности — обесценивание гривны.

Цены растут не потому, что у нас мало чего есть внутри страны, а потому, что обесценивается гривна и соответственно растут затраты на производство и доставку продукции в гривне, — объясняет аналитик Павел Мартышев.

И все же, по прогнозам экспертов, в конце августа цены на овощи поползут вниз и те потеряют до 30% стоимости. Однако людей просят не создавать стихийный спрос и не бежать сгребать все, когда подешевеет.

Ведь искусственное создание чрезмерного спроса на продукцию не позволит упасть ей в цене.

В сегодняшних условиях в Украине набирают популярность банки пищи. Это такие организации, в которые передают продукты, где срок годности истекает. Смотри, как работают банки еды, кто может получить продукты и какие нюансы.

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