Банки еды в Украине: как они работают, кто может получить продукты и какие нюансы

Выбрасывать пищу нельзя – это предостережение, которое чуть ли не с детства слышит каждый украинец. Во время войны оно стало особенно актуально.

Также набирают популярность банки еды. Это такие организации, в которые передают продукты, где срок годности истекает. Подробнее об этом рассказала соучредитель продовольственного банка Тарелка Анастасия Слюсаренко.

На самом деле это мировая практика. Мы не первые, кто решил работать с такими, казалось бы, рискованными продуктами.

Организация контролирует, соблюден ли срок хранения продуктов, согласно законодательству Украины. Также волонтеры просматривают ту продукцию, которую получает Тарелка от магазинов.

Если срок годности совпадает с днем ​​выдачи, мы его еще добавляем к продуктовому набору. Просроченную пищу мы просто утилизируем.

В организации Тарелка есть база нуждающихся из определенных категорий населения. Среди них люди, которые имеют удостоверения пенсионера, инвалидность, или многодетные семьи. Однако поддержать пытаются всех, кто обращается.

Как работает банк еды на временно оккупированных территориях

В Херсоне волонтеры работают на свой страх и риск, осуществляя адресную доставку продуктов и предметов гигиены нуждающимся.

Это опасные условия, но волонтеры хотят продолжать делать хорошее дело.

Также в Херсоне пытается работать даже банк одежды, где люди могут бесплатно найти для себя необходимые вещи.

Как обратиться за помощью

Обратиться можно на официальном сайте, или же можно просто позвонить по телефону +380670064720 и зарегистрироваться.

Тогда человек попадает в базу организации и волонтер позвонит по телефону с предложением посетить в определенный день для получения продуктового набора, когда доходит очередь.

Также за помощью можно обратиться в другие благотворительные организации. Читай, как получить денежную помощь от ADRA Ukraine.

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