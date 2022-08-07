Банки еды в Украине: как они работают, кто может получить продукты и какие нюансы

Выбрасывать пищу нельзя – это предостережение, которое чуть ли не с детства слышит каждый украинец. Во время войны оно стало особенно актуально.
Также набирают популярность банки еды. Это такие организации, в которые передают продукты, где срок годности истекает. Подробнее об этом рассказала соучредитель продовольственного банка Тарелка Анастасия Слюсаренко.
На самом деле это мировая практика. Мы не первые, кто решил работать с такими, казалось бы, рискованными продуктами.
На самом деле это мировая практика. Мы не первые, кто решил работать с такими, казалось бы, рискованными продуктами.
Организация контролирует, соблюден ли срок хранения продуктов, согласно законодательству Украины. Также волонтеры просматривают ту продукцию, которую получает Тарелка от магазинов.
Если срок годности совпадает с днем выдачи, мы его еще добавляем к продуктовому набору. Просроченную пищу мы просто утилизируем.
Если срок годности совпадает с днем выдачи, мы его еще добавляем к продуктовому набору. Просроченную пищу мы просто утилизируем.
В организации Тарелка есть база нуждающихся из определенных категорий населения. Среди них люди, которые имеют удостоверения пенсионера, инвалидность, или многодетные семьи. Однако поддержать пытаются всех, кто обращается.
В Херсоне волонтеры работают на свой страх и риск, осуществляя адресную доставку продуктов и предметов гигиены нуждающимся.
Это опасные условия, но волонтеры хотят продолжать делать хорошее дело.
Это опасные условия, но волонтеры хотят продолжать делать хорошее дело.
Также в Херсоне пытается работать даже банк одежды, где люди могут бесплатно найти для себя необходимые вещи.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Тарілка (@tarilka_org)
Допис, поширений Тарілка (@tarilka_org)
Обратиться можно на официальном сайте, или же можно просто позвонить по телефону +380670064720 и зарегистрироваться.
Тогда человек попадает в базу организации и волонтер позвонит по телефону с предложением посетить в определенный день для получения продуктового набора, когда доходит очередь.
Также за помощью можно обратиться в другие благотворительные организации. Читай, как получить денежную помощь от ADRA Ukraine.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!