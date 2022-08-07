Банки їжі в Україні: як вони працюють, хто може отримати продукти та які нюанси

Викидати їжу не можна – це засторога, яку ледь не з дитинства чує кожен українець. Під час війни вона стала особливо актуальною.
Також набирають популярності банки їжі. Це такі організації, у які передають продукти, де термін придатності спливає. Детальніше про це розповіла співзасновниця продовольчого банку Тарілка Анастасія Слюсаренко.
Насправді це світова практика. Ми не перші, хто вирішив працювати з такими, здавалося б, ризикованими продуктами.
Насправді це світова практика. Ми не перші, хто вирішив працювати з такими, здавалося б, ризикованими продуктами.
Організація контролює, чи дотримано було терміну зберігання продуктів, згідно з законодавством України. Також волонтери переглядають ту продукцію, яку отримує Тарілка від магазинів.
Якщо термін придатності співпадає з днем видачі, тоді ми його ще долучаємо до продуктового набору. Протерміновану їжу ми просто утилізуємо.
Якщо термін придатності співпадає з днем видачі, тоді ми його ще долучаємо до продуктового набору. Протерміновану їжу ми просто утилізуємо.
В організації Тарілка є база потребуючих з певних категорій населення. Серед них люди, які мають посвідчення пенсіонера, інвалідність, або ж багатодітні сім’ї. Однак підтримати намагаються усіх, хто звертається.
У Херсоні волонтери працюють на свій страх і ризик, здійснюючи адресну доставку продуктів та предметів гігієни потребуючим.
Це небезпечні умови, але волонтери хочуть продовжувати робити добре справу.
Це небезпечні умови, але волонтери хочуть продовжувати робити добре справу.
Також у Херсоні намагається працювати навіть банк одягу, де люди за потреби можуть безкоштовно знайти для себе необхідні речі.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Тарілка (@tarilka_org)
Допис, поширений Тарілка (@tarilka_org)
Звернутись можна на офіційному сайті, або ж можна просто зателефонувати за номером +380670064720 та зареєструватись.
Тоді людина потрапляє до бази організації й волонтер зателефонує з пропозицією завітати у певний день для отримання продуктового набору, коли доходить черга.
Також за допомогою можна звернутись до інших благодійних організацій. Читай, як отримати грошову допомогу від ADRA Ukraine.
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