Економія

Стандартний кошик продуктів подорожчає: до яких цін готуватися українцям

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 03 Серпня 2022, 17:00
ціни на продукти
Фото: Unsplash

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