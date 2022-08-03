Стандартний кошик продуктів подорожчає: до яких цін готуватися українцям

Війна в Україні може наблизити багато країн світу до продовольчої кризи. На щастя, Україні це не загрожує.

За прогнозами, продуктів в Україні точно вистачить до наступного посівного сезону. Відсоток, якого не вистачатиме, заповнить імпортний товар.

До яких цін при цьому варто готуватися, розповіли керівник Асоціації м’ясної галузі Микола Бабенко та аналітикиня консалтингової компанії Ольга Мозгова.

Чому здорожчає м’ясо

Хоч як дивно, зернові культури, які є основою корму для худоби, впали в ціні у два – три рази.

До прикладу, продукти перероблення соняшника, які є білковою сировиною для відгодівлі, здешевшали у шість разів, а пшеничні висівки — у десять.

Цілком логічно, якщо собівартість утримання й відгодівлі худоби впала, то треба очікувати зменшення цін.

Однак проти довоєнних цін м’ясо навпаки подорожчало на 50%, зокрема свинина.

Микола Бабенко пояснює, що така вартість свинини формує ціну на інші види м’яса.

В Україні спостерігають найбільший дефіцит свиней з часів незалежності — 35%, який прогнозовано зросте до 50%. Відповідно, ціни на свинину теж зростуть на 50%.

Відповідно до ринкових стосунків, якщо є попит, але немає пропозиції, тобто сировини, то ціни ростуть. Такий дефіцит продовжуватиметься до літа 2023 року. Спровокований він такими чинниками:

Девальвація гривні й відповідне підвищення ціни імпорту, яка стала непривабливою для підприємств. Через війну частина підприємств з вирощування свиней на Сході зруйновані або під окупацією. За вісім місяців до початку війни в Україну було заблоковано імпорт генетики свиней, необхідний для збільшення їхньої популяції.

Єдиним виходом з м’ясної кризи є нарощення обсягів свинарства.

Хліб та молочна продукція

На ці товари цінник теж зросте. Ольга Мозгова прогнозує, що ріст відбудеться мінімум на 10% на обидва види товарів.

Загалом здорожчання молочних та хлібобулочних виробів — це звичайна практика осінньо-зимового періоду, коли збільшується закупівельна ціна молока і зменшується виробництво.

Та цьогоріч все ускладнюється ще й тим, що через війну значні потужності з виробництва молока й молочних продуктів у Харкові та Чернігові зупинили свою діяльність.

Овочі

Потішити український гаманець можуть хіба що овочі. Ними, на відміну від інших промислових культур, Україна буде забезпечена на 100% від власного виробництва.

Посівні площі під овочі збільшили в західних, центральних та південних регіонах. Хоча овочі вже падають у ціні, зі збором нового урожаю слід очікувати нової хвилі здешевшання.

Зокрема, на картоплю прогнозують падіння ціни у 10-15%, на буряк — 10%. Морква все ще тримає позиції, однак зі збором нового врожаю теж впаде у ціні.

Проблеми є лише з томатами. Переважно їх вирощували у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях, однак це стало майже неможливо робити під час воєнних дій.

Чимало людей втратили роботу, тож такі ціни на їжу видаються надто кусючими. Однак багато українців працюють над тим, щоб допомогти іншим пережити цей непростий період. До прикладу, ми розповіли, де в Києві можна отримати гуманітарну допомогу.

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