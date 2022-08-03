Экономия

Стандартная корзина продуктов подорожает: к каким ценам готовиться украинцам

Вероника Кононенко, практикантка сайта 03 августа 2022, 17:00
ціни на продукти
Фото: Unsplash

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