Стандартная корзина продуктов подорожает: к каким ценам готовиться украинцам

Война в Украине может приблизить многие страны мира к продовольственному кризису. К счастью, Украине это не грозит.

По прогнозам, продуктов в Украине точно хватит до следующего посевного сезона. Процент, которого не хватит, заполнит импортный товар.

К каким ценам в связи с этим стоит готовиться, рассказали руководитель Ассоциации мясной отрасли Николай Бабенко и аналитик консалтинговой компании Ольга Мозговая.

Почему подорожает мясо

Как ни странно, зерновые культуры, которые являются основой корма для скота, упали в цене в два – три раза.

К примеру, продукты переработки подсолнуха, которые являются белковым сырьем для откорма, подешевели в шесть раз, а пшеничные отруби — в десять.

Вполне логично, если себестоимость содержания и откорма скота упала, то следует ожидать уменьшения цен.

Однако по сравнению с довоенными ценами мясо наоборот подорожало на 50%, в частности свинина.

Николай Бабенко объясняет, что такая стоимость свинины формирует цену на другие виды мяса.

В Украине наблюдается наибольший дефицит свиней со времен независимости — 35%, который прогнозируемо вырастет до 50%. Соответственно, цены на свинину тоже вырастут на 50%.

Согласно рыночным отношениям, если есть спрос, но нет предложения, то есть сырья, то цены растут. Такой дефицит будет продолжаться до лета 2023 года. Спровоцирован он следующими факторами:

Девальвация гривни и повышение цены импорта, которая стала непривлекательной для предприятий. Из-за войны часть предприятий по выращиванию свиней на Востоке разрушены или под оккупацией. За восемь месяцев до начала войны в Украину было заблокировано импорт генетики свиней, необходимой для увеличения их популяции.

Единственным выходом из мясного кризиса является наращивание объемов свиноводства.

Хлеб и молочная продукция

На эти товары ценник тоже вырастет. Ольга Мозговая прогнозирует, что рост произойдет минимум на 10% на оба вида товаров.

В целом удорожание молочных и хлебобулочных изделий — это обычная практика в осенне-зимний период, когда возрастает закупочная цена молока и уменьшается производство.

Но в этом году все осложняется тем, что из-за войны значительные мощности по производству молока и молочных продуктов в Харькове и Чернигове приостановили деятельность.

Овощи

Порадовать украинский кошелек могут разве что овощи. Ими, в отличие от других промышленных культур, Украина будет обеспечена на 100% от собственного производства.

Посевные площади под овощами увеличились в западных, центральных и южных регионах. Хотя овощи уже падают в цене, со сбором нового урожая следует ждать новой волны удешевления.

В частности, на картофель прогнозируют падение цены в 10-15%, на свеклу — 10%. Морковь все еще удерживает позиции, однако со сбором нового урожая тоже упадет в цене.

Проблемы есть только с томатами. В основном их выращивали в Херсонской, Николаевской и Одесской областях, однако это почти невозможно делать во время военных действий.

Многие люди потеряли работу, поэтому такие цены на еду слишком кусаются. Однако украинцы работают над тем, чтобы помочь друг другу пережить этот непростой период. К примеру, мы рассказали, где в Киеве можно получить гуманитарную помощь.

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