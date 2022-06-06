Рассказываем, где получить гуманитарную помощь в Киеве: карта и актуальные адреса

Богдана Макалюк, редактор сайта 06 июня 2022, 14:00
Де отримати гуманітарну допомогу в Києві
Фото: Pexels

Больше новостей
Рецепт Київської перепічки від Володимира Ярославського
Киевская перепичка у тебя дома — это реально! Рецепт от Владимира Ярославского
Білорусь проводить навчання на кордоні з Волинню чи буде наступ
Жизнь в приграничных к Беларуси селах — готовы ли местные жители к наступлению
Коли Трійця 2022. Дата святкування в Україні
Во имя Отца, Сына и Святого Духа — когда Украина празднует Троицу-2022 и какие отличия восточного и западного обряда
Війна в Україні 17 травня
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
Смотреть больше

Материалы по теме

Білорусь проводить навчання на кордоні з Волинню чи буде наступ
Жизнь в приграничных к Беларуси селах — готовы ли местные жители к наступлению
Чому не приходять виплати ВПО
Почему не приходят выплаты ВПЛ и кому их отменили. Рассказывает глава Минсоцполитики
Патріотичні мурали
Креатив и юмор в информационной войне! Как билборды с “правильным” направлением для РФ меняют мир
Перейменування станцій метро Києва
Как работает метро в Киеве сегодня: пересадки и закрытые станции

Видео
0:03:45
Білорусь проводить навчання на кордоні з Волинню чи буде наступ

Жизнь в приграничных к Беларуси селах — готовы ли местные жители к наступлению
Війна в Україні 17 травня
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
0:04:54
Патріотичні мурали
Креатив и юмор в информационной войне! Как билборды с “правильным” направлением для РФ меняют мир
Перейменування станцій метро Києва
Как работает метро в Киеве сегодня: пересадки и закрытые станции
0:04:14
Ситуація на заправках в Україні 05.06.2022 - черги все ще є
Очереди все еще есть, но АЗС увеличивают лимиты продаж — что происходит на заправках в Украине сегодня
0:04:09
Журналісти України під час війни
Говорить правду — наше оружие! Ко Дню журналиста рассказываем о работниках медиа, что защищают нашу страну на разных фронтах
Актуальна карта бойових дій 6 червня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 6 июня
0:03:13
Наслідки удару по Дарницькому вагоноремонтному заводу
Наглядно опровергли российский фейк! Последствия ракетного удара по Дарницкому вагоноремонтному заводу в Киеве
0:04:53
Американська художниця продала портрет пораненої українки
Ее лицо изображает страдающий народ — американская художница продала портрет раненой украинки за $100 тысяч
0:03:55
Вадим Денисенко про нові погрози Путіна
Путин будет поднимать ставки. Вадим Денисенко о том, как реагировать на новые угрозы президента РФ
Больше видео
Чому не приходять виплати ВПО
Читать дальше
Почему не приходят выплаты ВПЛ и кому их отменили. Рассказывает глава Минсоцполитики

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь