Рассказываем, где получить гуманитарную помощь в Киеве: карта и актуальные адреса

В условиях военного положения в Киеве работают гуманитарные штабы, где можно получить продукты питания и вещи первой необходимости. В КГГА сообщают, что в столице уже зарегистрировано более 30 тысяч переселенцев.
— Больше всего вынужденных переселенцев из Киевской, Донецкой и Черниговской областей. В основном они зарегистрировались в Дарницком, Днепровском и Святошинском районах, — сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Поэтому люди могут обратиться за гуманитарной помощью. Чтобы её получить, нужно обратиться в районные управления социальной защиты населения. После этого получить помощь можно в территориальных центрах обслуживания граждан.
Чтобы получить статус ВПЛ, необходимо обращаться в районные управления социальной защиты населения или в центры предоставления административных услуг, или заявку можно подать через мобильное приложение Дія.
Киевский городской территориальный центр социального обслуживания.
Для того чтобы у жителей столицы не возникало проблем с поисками штабов гуманитарной помощи, Киевская горгосадминистрация (КГГА) создала специальную карту.
А также карта гуманитарных штабов доступна в приложении Київ Цифровий, в разделе Корисне. Там можно найти и карты работающих аптек, травмпунктов, зоомагазинов и т.д.
Столица возвращается к жизни, взрослые выходят на работу, так что надо малышей чем-то занять. Ранее мы рассказывали о том, когда в Киеве откроются детские садики.