Цены на бензин после возвращения акцизов — будет ли колебаться стоимость топлива в Украине

Цена на топливо бьет по кошелькам не только водителей, но и всех украинцев. Ведь от нее зависит конечная стоимость на продукты в супермаркетах и ​​другие товары первой необходимости, доставляемые автомобилями.

Недавно Верховная Рада вернула акцизы на топливо, отмененные в марте. Чего теперь ждать украинцам?

Первый замминистра экономики Денис Кудин рассказал Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона, изменится ли цена на горючее после этого.

— По нашему мнению, время для частичного возвращения акцизов выбрано удачно. Поскольку на украинском рынке наметилась тенденция снижения цены.

Мы рассчитываем, что топливные сети смогут включить налог в существующую цену и не будут поднимать стоимость, — объясняет Кудин.

В целом, на мировом рынке цена на нефть начала опускаться еще три месяца назад. Такая тенденция сохраняется и до сих пор, ведь Саудовская Аравия провозгласила об увеличении добычи топлива.

Кроме того, при сохранении фиксированного курса гривны эксперты не прогнозируют дальнейших колебаний в цене на топливо.

Поэтому, по словам чиновника, пока нет предпосылок для повторения топливного кризиса. И это при том, что Украина — первое государство, полностью отказавшееся от российских энергоресурсов.

Рынок полностью обеспечен горючим. Мы даже наблюдаем определённый профицит. Операторы рынка смогли накопить резервы, которых раньше не хватало, — заверил Кудин.

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