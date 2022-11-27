Будет ли дефицит топлива из-за использования генераторов? Объяснение Минэкономики

Россияне обстреливают энергетические объекты Украины. Поэтому в стране происходят аварийные или стабилизационные отключения света. Чтобы работать, люди покупают генераторы, которые производят электроэнергию с помощью топлива.

Некоторые украинцы опасаются, что из-за такого спроса на топливные генераторы в Украине снова будет дефицит бензина. В Министерстве экономики объяснили для РБК-Украина, действительно ли это так.

Как генераторы используют топливо

В Министерстве в качестве примера взяли количество автомобилей и их использование топлива. В Украине около 7 млн ​​авто, каждый тратит около восьми литров горючего на 100 км.

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Если водитель проезжает 50-60 км за час, то в среднем он тратит четыре-пять литров бензина. В то же время бытовые генераторы тратят один литр горючего в час, а промышленные почти также, как авто.

По статистике, за последние пять-шесть лет в Украину завезли около 500 тыс. генераторов, а домохозяйств в стране — 12 млн. Это значит, что генераторами оборудованы не более 3-5% домохозяйств.

Можно сделать такой вывод:

Топливные сети могут ощутить повышенный спрос, но учитывая нынешние объемы импорта нефтепродуктов в Украину, до дефицита дойти не должно, — отметили в Минэкономики.

Импорт топлива в Украину в последние месяцы:

август — 709 тыс. тонн;

сентябрь — 780 тыс. тонн;

октябрь — 660 тыс. тонн (был сниженный спрос).

Когда в Украине был наибольший дефицит топлива, цифры были в несколько раз меньше: в марте — 60 тыс. тонн, в апреле — 191 тыс. тонн.

Раньше мы рассказывали, как выбрать генератор для дома или дачи.

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Фото: Depositphotos