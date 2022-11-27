Украина

Будет ли дефицит топлива из-за использования генераторов? Объяснение Минэкономики

Богдана Макалюк, редактор сайта 27 ноября 2022, 10:15
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