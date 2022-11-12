Це вбереже життя: кілька порад стосовно пожежної безпеки вдома, коли вимикають електроенергію

Через часті відключення електроенергії в українських містах збільшується пожежна небезпека: старі мережі не витримують навантаження, короткі замикання можуть мати страшні наслідки.

Щоб твоя домівка не постраждала від тимчасових віялових відключень, радимо прислухатися до кількох слушних порад, які дали у ДСНС.

Правила безпеки під час відключення світла

Перше й обов’язкове правило — пильно слідкувати за дітьми, які можуть шукати та використовувати додаткові засоби освітлення, коли зникає електроенергія. Будь-який незграбний, випадковий рух може спровокувати пожежу, задимлення чи замикання.

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При користуванні свічками:

Використовуй невисокі, стійкі, металеві свічники.

Тримай запалені свічки на безпечній відстані від займистих матеріалів.

Не пали свічки до кінця — залишай недогарок довжиною три сантиметри.

Не залишай запалені свічки без нагляду.

Якщо дім обігріває пічка:

Не допускай перегріву печі: слідкуй, щоб в стінах печей і димарів не було тріщин.

Протягом опалювального періоду слід очищати димоходи.

На підлозі з займистих матеріалів перед топковими дверцятами прибий металевий лист розміром 50 на 70 сантиметрів..

Не користуйся для розпалу печей легкозаймистими рідинами.

Не залишай прилади, що топляться, без нагляду.

Якщо ти маєш газовий туристичний пальник, то:

Купуй лише сертифіковану продукцію в ліцензованих точках продажу.

Неухильно дотримуйся інструкції виробника. Завжди перевіряй цілісність балончика. Відсутність слідів витікання газу можна перевірити за допомогою мильного розчину.

Газовий пальник розрахований для використання на відкритому повітрі. Якщо пальник використовується у приміщенні, де живуть люди, там обов’язково має бути вентиляція.

Не допускай потрапляння на балони сонячних променів та тримай їх якомога далі від дії високих температур.

При користуванні генераторами:

Купуй лише сертифіковану продукцію тільки в ліцензованих точках продажу. Уважно дотримуйся інструкцій виробника.

Генератори та паливо повинні використовуватися тільки на відкритому повітрі на відстані не менше шести метрів від вікон, дверей та гаражів.

Тримай генератор сухим та захищеним від дощу або затоплення. Дотик до мокрого генератора або пристроїв, підключених до нього, може призвести до ураження електричним струмом.

Перед заправкою дай генератору охолонути. Паливо, пролите на гарячі деталі двигуна, може спалахнути.

Встанови детектори чадного газу.

Дбай про власну безпеку та безпеку своїх рідних! Головне тепло та світло — не ззовні, а всередині кожного з нас. Під час війни та відключення світла ми боремося за перемогу: як працює український бізнес зараз — читай у матеріалі.

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