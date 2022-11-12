Це вбереже життя: кілька порад стосовно пожежної безпеки вдома, коли вимикають електроенергію

Через часті відключення електроенергії в українських містах збільшується пожежна небезпека: старі мережі не витримують навантаження, короткі замикання можуть мати страшні наслідки.
Щоб твоя домівка не постраждала від тимчасових віялових відключень, радимо прислухатися до кількох слушних порад, які дали у ДСНС.
Перше й обов’язкове правило — пильно слідкувати за дітьми, які можуть шукати та використовувати додаткові засоби освітлення, коли зникає електроенергія. Будь-який незграбний, випадковий рух може спровокувати пожежу, задимлення чи замикання.
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Дбай про власну безпеку та безпеку своїх рідних! Головне тепло та світло — не ззовні, а всередині кожного з нас. Під час війни та відключення світла ми боремося за перемогу: як працює український бізнес зараз — читай у матеріалі.
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