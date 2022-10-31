Щоб перемогти темряву навколо: які свічки придбати на випадок відсутності світла

Запалити свічки, вимкнути усі електроприлади та побути наодинці з собою. Так могла б виглядати чудова медитація чи якась інша техніка для заспокоєння нервів, але наразі це реалії усіх українців.

Після того, як ворог почав прицільно бити по енергооб’єктах нашої країни, нам довелося напрацьовувати нові навички та звички. Одна з них — навчитися жити без світла хоча б кілька годин.

Комусь, звісно, більше, тому питання вибору свічок стає все більш актуальним. Які види свічок існують, чим вони відрізняються та яку ліпше вибрати, повідомляє проект dovidka.

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Свічки з бджолиного воску

Одні з найбільш екологічних свічок виготовляють із бджолиного воску, оскільки він не горить, а здебільшого плавиться. Крім того, під час горіння він не залишає кіптяви.

Проте такий вид свічок коштуватиме більше, ніж будь-які інші, оскільки сировина для їх виготовлення має високу ціну. Зазвичай мінімальний цінник на свічки з бджолиного воску становить 100 грн за невеличкий набір.

Водночас тривалість горіння найменшої свічки з бджолиного воску — всього година.

Свічки з рослинного воску

Стеаринові свічки, або ж із рослинного воску, можна легко розпізнати у магазині, оскільки вони матові та мають напівпрозорий шар з малюнком, який нагадує сніжинки. Матеріал для їх виготовлення беруть із різних олій, наприклад, пальмової чи кокосової.

Свічки з пальмового воску горять практично без запаху, але доволі крихкі. Тому з ними варто бути обережними, щоб не зламати.

А ось свічки з соєвого воску мають ніжний молочний запах, але під час горіння можуть стати рідкими.

Щодо свічок з кокосового воску, то вони мають дуже концентрований запах, тому використовувати їх ліпше у великих приміщеннях. А горять і, відповідно, коштують вони більше. Крім того, їх наразі доволі складно знайти у магазинах.

Загалом цінник на свічки з рослинного воску може становити близько 100 грн за найменшу, яка горить близько 45 хвилин.

Парафінові свічки

Парафінові свічки досить часто мають ароматизатори, оскільки сам матеріал у неочищеному вигляді має неприємний запах. Також така свічка може створювати чимало кіптяви.

Коштують вони доволі дешево, в межах 20 грн за маленьку свічку, яка горить близько 30 хвилин. Проте палити їх часто не варто, а після використання рекомендується добре провітрити приміщення.

Гелеві свічки

Гелеві свічки часто виглядають дуже привабливо, оскільки мають декоративний наповнювач. Однак під час горіння він може виділяти доволі неприємний запах, а також легко спалахнути. Тож з таким видом свічок потрібно бути дуже обережними.

Час горіння однієї гелевої свічки становить близько чотирьох годин. Коштуватиме вона близько 250 грн, що робить її абсолютним лідером у вартості.

Та потрібно пам’ятати, що обирати свічки потрібно як за ціною та часом горіння, так і за показником безпечності для життя та здоров’я.

Інколи світло зникає, і причини можуть бути різними — планові відключення, перебої, перевантаження чи аварія. Останні, до речі, зараз відбуваються найчастіше у зв’язку з воєнними діями на території України. Читай, що ж робити, якщо вимкнули світло в будинку.

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