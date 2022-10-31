Чтобы победить тьму вокруг: какие свечи купить на случай отсутствия света

Зажечь свечи, выключить все электроприборы и побыть наедине с собой. Так могла бы выглядеть отличная медитация или какая-нибудь еще техника для успокоения нервов, но сейчас это реалии всех украинцев.

После того как враг начал прицельно бить по энергообъектам нашей страны, нам пришлось нарабатывать новые навыки и привычки. Одна из них — это научиться жить без света хотя бы пару часов.

Кому-то, конечно, больше, поэтому вопрос выбора свеч становится все более актуальным. Какие виды свечей существуют, чем они отличаются и как лучше выбрать, сообщает проект dovidka.

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Свечи из пчелиного воска

Одни из самых экологичных свеч изготавливаются из пчелиного воска, поскольку он не горит, а в основном плавится. Кроме того, он во время горения не оставляет копоти.

Однако такой вид свеч будет стоить дороже, чем любые другие, поскольку сырье для их изготовления имеет высокую цену. Обычно минимальный ценник на свечи из пчелиного воска составляет 100 грн за небольшой набор.

В то же время, продолжительность горения самой маленькой свечи из пчелиного воска — всего час.

Свечи из растительного воска

Стеариновые свечи, или же свечи из растительного воска, можно легко узнать в магазине, поскольку они матовые и имеют полупрозрачный слой с рисунком, напоминающим снежинки. Материал для их изготовления берут из разных масел, например, пальмового или кокосового.

Свечи из пальмового воска горят практически без запаха, но довольно хрупкие. Поэтому с ними следует соблюдать осторожность, чтобы не сломать.

А вот свечи из соевого воска обладают нежным молочным запахом, но во время горения могут стать редкими.

Что же касается свечей из кокосового воска, то они обладают очень концентрированным запахом, поэтому использовать их лучше в больших помещениях. А горят и, соответственно, стоят больше. Кроме того, их достаточно сложно найти в магазинах.

В общей сложности ценник на свечи из растительного воска может составлять около 100 грн за самую маленькую, которая горит около 45 минут.

Парафиновые свечи

Парафиновые свечи часто содержат в составе ароматизаторы, поскольку сам материал в неочищенном виде имеет неприятный запах. Также такая свеча может создавать немало копоти.

Стоят они довольно дешево, около 20 грн за свечу, которая горит приблизительно 30 минут. Однако жечь их часто не стоит, а после использования рекомендуется хорошо проветрить помещение.

Гелевые свечи

Гелевые свечи смотрятся очень привлекательно, поскольку имеют декоративный наполнитель. Однако при горении он может выделять неприятный запах, а также легко вспыхнуть. Так что с таким видом свечей нужно быть очень осторожными.

Время горения одной гелевой свечи составляет около четырех часов. Стоить она будет около 250 грн, что делает ее абсолютным лидером в стоимости.

Но нужно помнить, что выбирать свечи нужно как по цене и времени горения, так и по показателю безопасности для жизни и здоровья.

Иногда свет исчезает, и причины могут быть разными — плановые отключения, перебои, перегрузки или авария. Последние, кстати, сейчас происходят чаще всего в связи с военными действиями на территории Украины. Читай, что делать, если выключили свет в доме.

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