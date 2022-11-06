Романтика вже не та: як українські бізнеси виживають під час відключення електроенергії

Вимкнення електроенергії б’є по всім сферам життя українців. Вигадливі підприємці придумують лайфхаки, як працювати без перебоїв.

Однак збитки несуть абсолютно всі: як маленькі, так і великі бізнеси. Читай, як виживають ресторани, ТРЦ та магазини під час блекаутів.

Ресторан на туристичних пальниках

Власник столичного ресторану Євген Карабанов ділиться, що бувають дні, коли електроенергія в закладі є лише три-чотири години у робочий час.

Зараз також дивляться

Тож меню довелось скоротити. Але замовити можна навіть гаряче. Для приготування кухарі використовують туристичні пальники.

Одного балона за 100 гривень вистачає на півтори години роботи. Щоправда, відвідувачів одразу попереджають — чекати на страву треба довше.

Скільки втрачає ресторан через таку роботу — порахувати його власник не може. Бо в нормальних умовах заклад ще не встиг попрацювати. Він відкрився лише три тижні тому після того, як Євген із сім’єю виїхав з-під обстрілів у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку.

Тому накопичити кошти на генератор, який дозволить закладу працювати повноцінніше, поки не вдалось.

Той генератор, який нам потрібен — це хоча б мінімум десять кіловатів. Ціна такого — 100 тисяч гривень, — ділиться Євген.

ТРЦ на дизельних генераторах

Щоб забезпечити генератори для цілого ТРЦ, потрібні мільйони гривень. Тому на час відключення електроенергії центр зачиняють.

Тут стоять дизельні генератори, які встановили ще до великої війни для надзвичайних випадків. Спочатку їх використовували лише для підтримки роботи аварійних виходів, ліфтів, систем пожежної безпеки та охорони, зокрема камер відеоспостереження.

Однак віднедавна вони дають електроенергію і магазинам. Після вимкнення світло повертається всього за півтори хвилини.

Рівень освітлення загалом залишається таким, як був до відімкнення. Орендарі можуть працювати у звичному режимі, а покупці — здійснювати безпечний шопінг, — каже PR-менеджерка ТРЦ Катерина Шпачук.

Супермаркет з холодагентом

В одному із супермаркетів дизельного генератора вистачає лише для аварійного освітлення і роботи кількох кас. Тому персонал докладає надзусиль, щоб врятувати продукцію, що псується.

Ставлять біля продуктів пляшки з холодагентом, вимірюють температуру кожні півгодини. Якщо вона сягає +8°C, то доводиться вивантажувати все в рефрижератори.

А потім — назад на полиці. Частину продукції доводиться швидко розпродавати зі знижкою, бо терміни зберігання збігають.

Найбільше турбуються про товари з короткими термінами реалізації: м’ясо, рибу та молочні продукти.

Для нормальної роботи гіпермаркету потрібні надпотужні генератори — на 1600 кіловатів. Але по бюджету б’є не лише вартість самого генератора, а й ціна за струм, який він виробляє.

Адже нині ціна пального — приблизно 55 грн/л. А за годину потужний генератор “з’їдає” 200 літрів бензину.

Що робить держава

Влада масштаби проблеми розуміє і шукає шляхи, як допомогти. Кажуть: великі системно важливі підприємства намагаються відключати від енергопостачання в останню чергую. Але від аварійних відключень це не рятує.

Наступного тижня до Верховної Ради внесуть законопроект, який має на меті здешевити імпортні генератори шляхом скасування ПДВ під час воєнного стану.

Але найбільша надія залишається на наших енергетиків, які цілодобово героїчно працюють над тим, щоб відновити енергоінфраструктуру, яку потрощили російські терористи.

Та хоч з якими б труднощами не стикались підприємці під час війни, усе одно вести свою справу можна успішно навіть у такі скрутні часи. Читай, як відкрити бізнес під час війни.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!