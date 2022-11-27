Твоя безпека

Генератори можуть і вбити — як вберегтися від отруєння чадним газом

Богдана Макалюк, редакторка сайту 27 Листопада 2022, 20:30
Отруєння чадним газом: симптоми та як уберегтися
Фото: Pexels

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