Генератори можуть і вбити — як вберегтися від отруєння чадним газом

Через відключення електроенергії українці закуповують генератори для освітлення та опалення будинків. Але неправильне їхнє використання має трагічні наслідки.

Так, на Київщині вже було два випадки отруєння чадним газом від використання генераторів. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

У селі Бобриця сім’я використовувала для освітлення генератор, який був розміщений у приміщення. У результаті отруєння загинув чоловік, його дружину медики встигли госпіталізували до лікарні.

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Ще один трагічний інцидент трапився в Гостомелі, чадним газом отруїлась ціла родина. Спершу стало зле 72-річній бабусі, потім чотирирічній онуці. Погіршився стан також у старшої 12-річної дівчинки та її 48-річного батька.

Як уберегтися від отруєння чадним газом

У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, у чому небезпека чадного газу та як уберегтися від отруєння.

Чадний газ — Оксид вуглецю (CO) — це токсичний газ, який утворюється, якщо горіння відбувається в умовах браку кисню.

Він небезпечний тим, що не має кольору, запаху чи смаку, проте може бути смертельним для людини.

Як чадний газ впливає на організм

У кровоносній системі чадний газ з’єднується з гемоглобіном. Кров втрачає здатність переносити кисень до тканин, організм швидко відчуває його нестачу. Отруєння та симптоматика залежить від того, як довго людина вдихала чадний газ.

Симптоми отруєння чадним газом:

головний біль;

нудота;

прискорене дихання;

слабкість, відчуття втоми;

запаморочення;

сплутаність свідомості.

Сильний дефіцит кисню внаслідок гострого отруєння чадним газом може призвести до незворотних пошкоджень мозку або серця.

Як уберегтися від отруєння чадним газом

Якщо ти підозрюєш, що у приміщенні може бути присутній чадний газ, треба вимкнути усі прилади, крім електричних, та відкрити вікна. Треба, щоб приміщення добре провітрилося, обов’язково виклич аварійну газову службу.

Також щоб запобігати виробленню чадного газу приладами, не встановлюй електровитяжку та газову колонку в одному приміщенні. Регулярно перевіряй газове обладнання та завжди провітрюй приміщення.

Не варто запалювати піч чи камін, до яких не під’єднана вентиляція. Якщо у твоїй оселі пічне опалення, завжди відчиняй заслінку в пічці чи каміні.

Не використовуй генератор чи бензиновий двигун на відстані менш як 6 м від вікон чи вентиляційних виходів. Крім цього, можна встановити прилад для визначення концентрації чадного газу.

Які прилади можуть виробляти чадний газ:

двигуни внутрішнього згоряння автомобілів та суден;

дров’яні / газові / вугільні печі;

портативні бензинові генератори;

каміни;

вугільні грилі;

газові водонагрівачі;

гасові обігрівачі тощо.

Відключення світла приносять не тільки дискомфорт, а й небезпеку. Раніше ми розповідали про пожежну безпеку під час вимкнення електроенергії.

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