Захисти техніку від перенапруги: що робити, щоб пристрої не вийшли з ладу

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 28 Листопада 2022, 14:00
перенапруга
Фото: Unsplash

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