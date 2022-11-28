Захисти техніку від перенапруги: що робити, щоб пристрої не вийшли з ладу

Вимкнення світла — це не лише дискомфорт, а й небезпека для побутової техніки.

Це зумовлено тим, що після відновлення подачі струму напруга у розетці нестабільна. Вона може збільшуватися до понад 280 В.

Така перенапруга може не тільки вивести з ладу техніку, а й знеструмити увесь будинок, через що доведеться сидіти без світла ще кілька годин.

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Яка техніка найбільш вразлива до перепадів струму та чи можна її захистити від поломки, читай далі.

Вразлива побутова техніка

Існує категорія вразливої побутової техніки. Вона найбільше відчуває негативний вплив перепадів напруги через чутливі плати.

До таких приладів належать телевізори, духові шафи тощо. Тож до стабілізації ситуації краще обмежити користування ними або хоча б використовувати захисні методи.

Також енергетики рекомендують обмежити або тимчасово не користуватися пральними машинками, мікрохвильовками та ліфтами.

Адже система електропостачання загалом є нестабільною. Зараз важливо не обтяжувати її зайвими побутовими приладами та максимально економити ресурси.

Методи, які збережуть твої прилади

Звісно, під час перепадів напруги під загрозою перебувають всі електроприлади, які включені в мережу. Однак ми дамо корисні поради, які допоможуть пройти крізь темні часи без втрат.

Вимкни з розетки

Якщо електропостачання у квартирі чи будинку відсутнє, то варто обов’язково вимикати електроприлади з розетки. Оскільки після подачі струму можуть бути перепади напруги.

Вмикай поступово

Після того, як електропостачання відновлять, не поспішай вмикати всю домашню техніку для побутових справ.

Адже якщо одразу після ввімкнення світла ти одночасно користуватимешся телевізором, пралкою, посудомийкою, мікрохвильовкою та електроплитою, то без світла ризикує залишитися весь будинок.

Це пов’язано з тим, що напруга у розетках досить нестабільна, а таке навантаження на систему надважке.

Найкраще починати поступово вмикати електроприлади за півгодини після включення світла. Щоб точно убезпечити свою техніку від перепадів, використовуй стабілізатори чи реле напруги.

Реле напруги чи стабілізатор

Навіть якщо техніка не виходить з ладу одразу, через перепади живлення вона поступово псується та ламається значно швидше.

Найважча ситуація зараз у хрущовках, де у щитках повний безлад та хаос. У таких випадках слід потурбуватися про реле напруги.

Принцип дії реле напруги схожий до стабілізатора. За різкого падіння чи зростання напруги він відключає подачу струму до стабілізації.

Відповідно, твоя техніка не отримає шкідливого струму.

Та насправді реле напруги буде корисним абсолютно для всіх споживачів електрики. Адже від шкідливих стрибків напруги не захищені навіть ті, у чиїх щитках повний порядок.

Такий пристрій за помірну вартість може зберегти техніку на кількадесят тисяч.

Якщо порівнювати реле напруги та стабілізатори, то перший варіант надійніший. Хоч стабілізатор напруги досить ефективний, в окремих випадках, якщо напруга перейде позначку у 280 В, він може згоріти.

Не перевантажуй систему, зберігай графік

Відомо, що вночі навантаження на систему значно помірніше. Саме тому електроприлади, які споживають багато енергії, слід вмикати лише вночі.

Якщо ж ти можеш обійтися без використання певних приладів, то не використовуй їх. Наприклад, можеш кип’ятити воду у звичайному чайнику, а не електрочайнику. Варити каву у гейзері чи турці, а не у кавовій машині тощо.

Такі прості дії зможуть захисти побутову техніку від перенапруги та вберегти її від завчасної поломки.

Якщо ж ти не можеш жити без електроенергії та навіть придбав(-ла) власний генератор, то читай, як вберегтися від отруєння чадним газом.

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