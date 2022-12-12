Інвертор напруги для “чайників”: як вибрати та підключити вдома самостійно

Генератори та альтернативні зарядні станції не можуть похизуватися бюджетним цінником. Оскільки електрика необхідна, щоб працювати, навчатися та відпочивати, українці вигадують нові методи, як забезпечити свої потреби в енергії самостійно.

Відтак, в момент знеструмлення для базових потреб ідеально підійде компактний та безшумний тяговий гелевий акумулятор. Єдиний його мінус — він видає струм з номінальною напругою 12 В, а щоб збільшити напругу до 220 В, знадобиться інвертор.

Детально, що таке інвертор, як його вибрати для дому і правильно підключити самостійно, розповіли журналісти zaxid.net.

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Прилад для перетворення постійного струму в змінний однофазний або багатофазний струм.

Така маніпуляція зі зміною напруги відбувається за допомогою цифрової схеми на силових транзисторах. Звідси й друга назва інверторів — перетворювачі 12–220 В.

Які інвертори бувають

Якщо ти прийдеш в магазин і скажеш, що тобі треба інвертор, то можеш здивуватися, адже вони є чотирьох видів:

зварювальний інвертор, призначений для портативного зварювання та різання;

інвертор для сонячних батарей, який конвертує сонячну енергію у живлення для домашніх приладів;

автомобільний інвертор, завдяки якому можна заряджати мобільний, ноутбук чи інші гаджети прямо в авто;

інвертор для дому, перетворювач напруги 12220 В. Саме він може забезпечити живленням більшість електроприладів удома.

Як вибрати інвертор для дому

Коли визначишся з видом інвертора, вибір не стане простішим, адже моделей таких пристроїв є багато. Щоб купити хороший та не викинути гроші на вітер, варто звернути увагу на характеристики та згадати математику.

Потужність

Чітко визнач, для яких пристроїв ти використовуватимеш альтернативне джерело живлення та порахуй, скільки енергії вони споживають.

Потужність кожного приладу в будинку можна переглянути в характеристиках. Наприклад, телевізор з рідкокристалічним дисплеєм споживає 200 Вт, ноутбук — 250 Вт, холодильник — 200 Вт, пральна машина — 2500 Вт тощо.

Усе разом треба підсумувати, а до результату додати ще 20–30%. Виходячи з отриманої цифри, варто підібрати потужність інвертора.

Зверни увагу на показник максимального навантаження інвертора. Не варто брати пристрій, якщо цифра твоїх розрахунків буде близькою до максимального навантаження.

Звісно, якщо ти перевантажиш перетворювач, він не вийде з ладу одразу і продовжить працювати. Однак на постійній основі з піковим навантаженням не впорається.

Тож краще вибирай пристрій із більшим запасом потужності або обмеж кількість пристроїв, які підключиш до інвертора.

Напруга

Якщо ти хочеш купити потужний перетворювач, врахуй, що акумулятор теж має віддавати більше струму.

Оскільки віддача струму в акумуляторних батареях має обмеження, то може знадобитися кілька інверторів, які з’єднуються паралельно.

Крім того, бажано вибирати інвертор із функцією стабілізації напруги. Адже побутова техніка не любить перепадів і здатна витримати лише до 10% таких коливань.

Синусоїдальність

В інверторах з правильною синусоїдальністю напруги складна схема перетворення струму. Саме тому ціна буде вищою, але й принад побільшає.

Загалом, до інвертора з правильною синусоїдою можна підключати будь-яку техніку без обмежень.

Також ти отримаєш ідентичний за формою пристрій до мережевого сигналу, однак з вищою точністю підтримки напруги. До прикладу, саме такий інвертор — ідеальний варіант для газового котла.

Модифікована або апроксимована синусоїдальність напруги

Такий інвертор матиме східчасту форму та спрощену схему перетворення. Ціна таких приладів нижча від попереднього варіанту, але і з експлуатацією є нюанси.

Будь-які пристрої з електродвигунами змінного струму або трансформаторними блоками живлення працюватимуть некоректно, якщо взагалі запрацюють. Йдеться про компресори, насоси та газові котли.

А ось побутова техніка та електроніка з імпульсним блоком живлення функціонуватиме без проблем.

Як самостійно підключити інвертор до акумулятора

Підключення акумуляторів виконується товстими кабелями. Вони можуть бути у комплекті LogicPower/VoltPolska. В такому разі єдине, що потрібно зробити правильно — не переплутати плюс і мінус.

Якщо таких кабелів ти не знайшов(-ла), то зможеш їх докупити: Must, PowMr, EAsun. Найкраще робити це одразу в магазині, щоб спеціаліст обтиснув наконечник кабелю.

Марка кабелю може бути ПВ-3 українських виробників. Перетин кабелю вибирається відповідно до напруги акумуляторної батареї й потужності інвертора.

Напруга 12 В, потужність 1 кВт = перетин не менше 35 кв. мм.

Напруга 12 В, потужність 500 Вт = перетин не менше 16 кв. мм.

Напруга 24 В, потужність 1 кВт = перетин не менше 25 кв. мм.

Напруга 24 В, потужність 500 Вт = перетин не менше 10 кв. мм.

Довжина кабелю повинна бути мінімальна, адже зайві сантиметри призведуть лише до втрати енергії на нагрівання кабелю.

Перед підключенням до мережі потрібно виставити параметри типу акумулятора, струму заряду — це все завжди детально описано в інструкції.

Найпростіше підключення ДБЖ від LogicPower/VoltPolska. В них вхід і вихід змінного струму реалізований звичайними розеткою і вилкою.

Отож відключи котел чи інший прилад від розетки, підключи його до виходу ДБЖ. А потім вхід ДБЖ підключи у щойно звільнену розетку у квартирі.

Інвертори типу Must чи PowMr підключаються через клемні колодки. Тому для їх підключення потрібно докупити провід, як-от ШВВП 3 х 2,5 мм, штекер та зовнішню розетку.

Якщо ж хочеш інтегрувати інвертор у мережу квартири, підключивши до нього декілька споживачів електрощитової квартири, то є вимога — нульова шина на виході інвертора має бути окремою від нульової шини входу на інвертор.

Тобто у щитовій потрібно мати дві роздільні нульові шини, як і у схемах підключення генератора.

Деякі інвертори дозволяють використовувати спільну нульову шину, про це вказано в інструкції. Якщо ж не вказано — шини мають бути розділені.

Деякі інвертори, як-от Must, мають окремий вмикач для інвертора. Увімкнути його — це останній крок для запуску системи.

Якщо ж ти вирішив(-ла) зекономити й підключати електропристрої до електрики за допомогою акумулятора від авто, то читай, до яких наслідків це призведе і чи зіпсується авто.

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