Чи безпечно заряджати побутову техніку від автомобільного акумулятора — пояснення автомеханіка

Через масові відключення електроенергії винахідливі українці придумують різноманітні способи, як підзаряджати побутову техніку та гаджети.

Відносно недорогим варіантом є живлення від автомобільного акумулятора. Однак не всі знають, що використання такого пристрою в домашніх умовах може закінчитись небезпекою — загорянням чи навіть вибухом.

Автомеханік Андрій Маценко розповів виданню Факти ICTV. Life, у яких випадках можна заряджатись від автомобільного акумулятора, а коли краще пошукати альтернативні джерела електрики.

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Чому не можна використовувати автомобільний акумулятор вдома

Використовувати автомобільний акумулятор вдома небезпечно, адже в процесі заряджання він виділяє водень. Якщо приміщення наповнюється воднем і киснем, то будь-яка іскра може призвести до вибуху.

В автомобілі акумулятор спеціально розташований у добре провітрюваному місці, тому гази там не накопичуються.

Якщо ж усе-таки хочеш використовувати автомобільну батарею для хатніх потреб, то краще заряджати гаджети на балконі. Перед цим захисти акумулятор від механічних пошкоджень, щоб з нього не витік електроліт.

А ще під’єднувати пристрої потрібно до інвертора (перетворювача напруги), який своєю чергою прилаштовується до акумулятора.

Та пам’ятай, що цей пристрій подає невідповідний струм, тобто не такий, як у домашній мережі. А тому треба обережно діяти, щоб не спалити техніку.

Окрім цього, варто звертати увагу й на те, що саме ти заряджаєш від акумулятора.

Наприклад, таким способом можна живити:

ноутбук;

павербанк;

мобільний телефон;

телевізор;

лампи.

Але категорично не можна заряджати від автомобільного акумулятора:

газовий котел; холодильник; мікрохвильовку; пральну машинку; духову піч; іншу чутливу техніку.

Адже для заряджання цих пристроїв в акумулятора не вистачить пускової потужності. Також автомобільна батарея подає не чисту форму напруги, через що побутова техніка може поламатись та згоріти.

Та й самому акумулятору така практика шкодить. Адже після першого розряду він втрачає якість роботи.

Тож краще пошукати інші способи отримання електроенергії. Читай, як вибрати генератор для дому та дачі.

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