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Чи безпечно заряджати побутову техніку від автомобільного акумулятора — пояснення автомеханіка

Олена Яковлєва, редакторка сайту 04 Грудня 2022, 15:00
Чому не можна заряджати техніку від автомобільного акумулятора
Фото: Pexels

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