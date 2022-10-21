Як вибрати стабілізатор напруги для дому: основні правила

Іноді люди скаржаться на нестабільну роботу електромережі. Для того щоб захистити техніку від перепадів напруги, потрібно придбати спеціальний стабілізатор. Його треба під’єднати до загальної електромережі.

Як вибрати стабілізатор напруги для дому та на що звертати увагу під час вибору — читай у матеріалі.

Як вибрати стабілізатор напруги для дому

Насамперед зверни увагу на його потужність.

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Потрібно підрахувати, скільки електроприладів будуть до нього підключені, і з цими даними вирушати в магазин.

Якщо плануєш підключати потужний обігрівач (1000 Вт), телевізор потужністю 300 Вт і вентилятор — 700 Вт, то мінімальна потужність стабілізатора має бути 2000 Вт.

Найкраще купувати модель із запасом (приблизно на 30%).

Якщо хочеш підключати усі згадані моделі, потрібно купити стабілізатор потужністю 2600 Вт.

Якщо немає змоги обчислювати потужність кожного приладу в будинку, перевір ампераж вхідного автомата. Помнож отримане значення на 220.

Крім цього, потужність буває активна та реактивна. Активна стосується пристроїв, які виділяють тепло. Наприклад, лампочки, праска, обігрівач, плита.

У такому типі навантаження коефіцієнт потіжності cos φ (відношення активної потужностості у Вт до повної у вольт-амперах, ВА) дорівнює 1.

Отже, якщо в техпаспорті праски зазначено потужність 2000 Вт, то її повна потужність буде 2000 ВА.

Реактивне навантаження працює у тих пристроях, які мають електродвигуни. До них належать: холодильник, насос, пральна машина.

Cos φ тут дорівнює 0,7–0,8. Отже, якщо на холодильнику зазначено 300 Вт, то повна потужність: 300/0,7 = 430 ВА.

Також техніка, яка має електродвигун, споживає набагато більше потужності під час запуску.

Якщо ти маєш холодильник і хочеш купувати стабілізатор саме для нього, потрібно вибирати пристрій приблизно на 1500 Вт.

Як вибрати стабілізатор напруги для дому: як вибрати тип пристрою

Релейні моделі.

Симісторні стабілізатори (найпопулярніші).

Інверторні.

Найдешевший варіант — це релейний тип пристрою. Він досить надійний за таку ціну.

Головний мінус такої моделі — швидке зношування різних елементів. Термін служби деталей у середньому чотири роки.

Симісторні стабілізатори відрізняються від інших добрими шумовими характеристиками.

Їх справді майже не чути. Також у них чудова реакція на вхідні коливання. Внутрішні елементи майже не зношуються.

Головний їхній недолік — ціна. Вона досить висока, але й термін служби доволі довгий (до 13 років).

Найнадійнішими та найшвидшими вважають інверторні стабілізатори.

Оскільки вони мають подвійне перетворення напруги, то виходить точна напруга у 220/230 В. Вони майже безшумні й невеликі. Працюють до 20 років.

Як вибрати стабілізатор напруги для дому та яку модель краще купити

Якщо купуєш стабілізатор для дому чи квартири, краще вибирати однофазну модель. Але якщо в тебе приватний сектор чи виробництво, варто замислитись над придбанням трифазного стабілізатора.

Також необхідно враховувати діапазон робочої напруги стабілізатора.

Пристрої різняться між собою порогом вхідних параметрів вольтажу. Для виміряй напругу вольтметром.

Але перш ніж купувати стабілізатор напруги, проконсультуйся з фахівцем.

Це потрібно для того, щоб точно розрахувати потужність і не помилитися з важливими технічними деталями.

Догляд за побутовою технікою також продовжує термін її служби. Раніше ми розповідали, як очистити чайник від накипу.

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