Как выбрать стабилизатор напряжения для дома: основные правила

Иногда люди жалуются на нестабильную работу электросети. Для того чтобы защитить технику от перепадов напряжения, необходимо обзавестись специальным стабилизатором. Его нужно подключить к общей электросети.

Как выбрать стабилизатор напряжения для дома и на что обращать внимание при выборе — читай в материале.

Как выбрать стабилизатор напряжения для дома

В первую обрати внимание на его мощность.

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Нужно посчитать, сколько электроприборов будут к нему подключены, и с этими данными отправляться в магазин.

Если планируешь подключать мощный обогреватель (1000 Вт), телевизор мощностью 300 ВТ и вентилятор — 700 Вт, то минимальная мощность стабилизатора должна быть 2000 Вт.

Лучше всего покупать модель с запасом (примерно на 30%).

Если ты хочешь подключать все вышеперечисленные модели, нужно купить стабилизатор мощностью 2600 Вт.

Если нет возможности вычислять мощность каждого прибора в доме, посмотри на ампераж входного автомата. Умножь полученное значение на 220.

Кроме того, мощность бывает активная и реактивная. Активная касается устройств, выделяющих тепло. Например, лампочки, утюг, обогреватель, плита.

В таком типе нагрузки коэффициент cos φ (отношение активной мощности в Вт к полной в вольт-амперах) равен 1.

Таким образом, если в техпаспорте утюга указана мощность в 2000 Вт, то полная его мощность будет 2000 ВА.

Реактивная нагрузка работает в устройствах, оснащенных электродвигателем. К ним относятся: холодильник, насос, стиральная машинка. Cos φ здесь равен 0,7–0,8.

Таким образом, если на холодильнике указано 300 Вт, то полная мощность: 300/0,7 = 430 ВА.

Техника, которая имеет электродвигатель+ потребляет намного больше мощности при запуске.

Если у тебя есть холодильник и ты хочешь покупать стабилизатор именно для него, то нужно выбирать устройство примерно на 1500 Вт.

Как выбрать стабилизатор напряжения для дома: как выбрать тип устройства

Релейные модели.

Симисторные стабилизаторы (наиболее опулярны).

Инверторные.

Самый недорогой вариант — это релейный тип устройства. Они довольно надежные за свою цену.

Главный минус такой модели — быстрый износ элементов. Срок службы деталей в среднем четыре года.

Симисторные стабилизаторы отличаются от других хорошими шумовыми характеристиками. Их действительно почти не слышно.

Также у них отличная реакция на входные колебания.

Внутренние элементы почти не изнашиваются. Главный их недостаток — цена. Она достаточно высокая, но и срок службы у них долгий (до 13 лет).

Самыми надежными и быстрыми считают инверторные стабилизаторы.

Так как у них есть двойное преобразование напряжения, то получается точное напряжение 220/230 В.

Они почти бесшумные и небольшие. Работают до 20 лет.

Как выбрать стабилизатор напряжения для дома и какую модель лучше купить

Если ты покупаешь стабилизатор для дома или квартиры, то лучше брать однофазную модель. Но если у тебя частный сектор или производство, стоит задуматься над приобретением трехфазного стабилизатора.

Также необходимо учитывать диапазон рабочего напряжения стабилизатора.

Устройства отличаются между собой порогом входных параметров вольтажа. Для этого сделай замеры напряжения вольтметром.

Но перед тем, как покупать стабилизатор напряжения, проконсультируйся со специалистом.

Это нужно для того, чтобы точно рассчитать мощность и не прогадать с важными техническими моментами.

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