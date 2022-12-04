Безопасно ли заряжать бытовую технику от автомобильного аккумулятора — объяснение автомеханика

Из-за массовых отключений электроэнергии изобретательные украинцы придумывают разнообразные способы, как подзаряжать бытовую технику и гаджеты.

Относительно недорогим вариантом является питание от автомобильного аккумулятора. Однако не все знают, что использование такого устройства в домашних условиях может закончиться опасностью — возгоранием или взрывом.

Автомеханик Андрей Маценко рассказал Фактам ICTV. Life, в каких случаях можно заряжаться от автомобильного аккумулятора, а когда лучше поискать альтернативные источники электричества.

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Почему нельзя использовать автомобильный аккумулятор дома

Использовать автомобильный аккумулятор дома опасно, ведь в процессе подзарядки он выделяет водород. Если помещение наполняется водородом и кислородом, то любая искра может привести к взрыву.

В автомобиле аккумулятор специально расположен в хорошо проветриваемом месте, поэтому газы там не скапливаются.

Если ты все же хочешь использовать автомобильную батарею для домашних нужд, то лучше заряжать гаджеты на балконе. Перед этим защити аккумулятор от механических повреждений, чтобы из него не вытек электролит.

А еще подсоединять устройства нужно к инвертору (преобразователю напряжения), который в свою очередь пристраивается к аккумулятору.

Но помни, что это устройство подает неподходящий ток, то есть не такой, как в домашней сети. Поэтому надо осторожно действовать, чтобы не сжечь технику.

Кроме этого, следует обращать внимание и на то, что именно ты заряжаешь от аккумулятора.

К примеру, таким способом можно питать:

ноутбук;

повербанк;

мобильный телефон;

телевизор;

лампы.

Но категорически нельзя заряжать от автомобильного аккумулятора:

газовый котел; холодильник; микроволновку; стиральную машинку; духовую печь; другую чувствительную технику.

Ведь для зарядки этих устройств у аккумулятора не хватит пусковой мощности. Также автомобильная батарея подает не чистую форму напряжения, поэтому бытовая техника может поломаться и сгореть.

Да и самому аккумулятору такая практика вредит. Ведь после первого разряда он теряет качество работы.

Так что лучше поискать другие способы получения электроэнергии. Читай, как выбрать генератор для дома и дачи.

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