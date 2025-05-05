У Раді попередили про можливе відключення світла влітку — як цього уникнути

Фото Pixabay Здається, українців вже не налякати можливими відключеннями світла. Адже багато хто за роки повномасштабної війни закупив додаткові джерела енергії, навчився жити навіть у критичних умовах у холод чи спеку. Член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП, народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив, що влітку на нас знову можуть чекати перебої зі світлом у домівках. Яка на те причина окрім можливих російських обстрілів та чи можливо уникнути відключень — далі у матеріалі.Відключення світла 2025: що відомо За словами нардепа Сергія Нагорняка, відключення світла можуть відбуватися через планові ремонти на атомних електростанціях. Їх зазвичай проводять саме влітку. — Відповідно, працюватимуть десь частково і сонячні електростанції, але вони більше дають енергію тоді, коли ми менше споживаємо, — пояснив Нагорняк. Чи можливо цього уникнути? Нагорняк запропонував три можливі рішення. Зокрема, більше залучати електрику з-за кордону, якщо підвищити граничну ціну на електроенергію. Також нардеп пропонує залучити державні компанії до імпорту електроенергії у вечірній час, тобто купувати енергію за кордоном, але продавати населенню України за нижчою ціною. Це може допомогти покрити дефіцит електроенергії у вечірні години. Читати на тему Тариф на світло день-ніч: яка вартість та у чому різниця між двозонним та тризонним лічильниками Розповідаємо про тарифи на світло день-ніч з 1 червня 2024 – у нашому матеріалі. Нагорняк також назвав третій крок, який вже стосується самих споживачів: встановлення сонячних панелей та акумуляторів. Це можна зробити з допомогою державної програми зі встановлення сонячних електростанцій. Детальніше про вигоди від встановлення сонячних панелей та чи доречно їх ставити на балконах, ми розповідали раніше.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: світло, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter