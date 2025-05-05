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У Раді попередили про можливе відключення світла влітку — як цього уникнути

Вікторія Мельник, журналістка сайту 05 Травня 2025, 08:30
відключення світла 2025
Фото Pixabay
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