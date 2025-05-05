У Раді попередили про можливе відключення світла влітку — як цього уникнути

Здається, українців вже не налякати можливими відключеннями світла. Адже багато хто за роки повномасштабної війни закупив додаткові джерела енергії, навчився жити навіть у критичних умовах у холод чи спеку.

Член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП, народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив, що влітку на нас знову можуть чекати перебої зі світлом у домівках.

Яка на те причина окрім можливих російських обстрілів та чи можливо уникнути відключень — далі у матеріалі.

Відключення світла 2025: що відомо

За словами нардепа Сергія Нагорняка, відключення світла можуть відбуватися через планові ремонти на атомних електростанціях. Їх зазвичай проводять саме влітку.

— Відповідно, працюватимуть десь частково і сонячні електростанції, але вони більше дають енергію тоді, коли ми менше споживаємо, — пояснив Нагорняк.

Чи можливо цього уникнути? Нагорняк запропонував три можливі рішення. Зокрема, більше залучати електрику з-за кордону, якщо підвищити граничну ціну на електроенергію.

Також нардеп пропонує залучити державні компанії до імпорту електроенергії у вечірній час, тобто купувати енергію за кордоном, але продавати населенню України за нижчою ціною.

Це може допомогти покрити дефіцит електроенергії у вечірні години.

Нагорняк також назвав третій крок, який вже стосується самих споживачів: встановлення сонячних панелей та акумуляторів.

Це можна зробити з допомогою державної програми зі встановлення сонячних електростанцій.

Детальніше про вигоди від встановлення сонячних панелей та чи доречно їх ставити на балконах, ми розповідали раніше.

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