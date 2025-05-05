В Раде предупредили о возможном отключении света летом — как этого избежать

Похоже, украинцев уже не испугать возможными отключениями света. Ведь многие за годы полномасштабной войны закупили дополнительные источники энергии, научились жить даже в критических условиях в холод или жару.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ, народный депутат Сергей Нагорняк в эфире телемарафона Єдині новини сообщил, что летом нас снова могут ждать перебои со светом в домах.

Какая на то причина, кроме возможных российских обстрелов, и возможно ли избежать отключений — далее в материале.

Отключение света 2025: что известно

По словам нардепа Сергея Нагорняка, отключения света могут происходить из-за плановых ремонтов на атомных электростанциях. Их обычно проводят именно летом.

— Соответственно, будут работать где-то частично и солнечные электростанции, но они больше дают энергию, когда мы меньше потребляем, — пояснил Нагорняк.

Возможно ли этого избежать? Нагорняк предложил три возможных решения. В частности, больше привлекать электричество из-за границы, если повысить предельную цену на электроэнергию.

Также нардеп предлагает привлечь государственные компании к импорту электроэнергии в вечернее время, то есть покупать энергию за границей, но продавать населению Украины по более низкой цене.

Это может помочь покрыть дефицит электроэнергии в вечернее время.

Нагорняк также назвал третий шаг, который касается самих потребителей: установка солнечных панелей и аккумуляторов.

Это можно сделать с помощью госпрограммы по установке солнечных электростанций.

Подробнее о выгодах от установки солнечных панелей и уместно ли их ставить на балконах, мы рассказывали раньше.

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