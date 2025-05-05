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В Раде предупредили о возможном отключении света летом — как этого избежать

Виктория Мельник, журналист сайта 05 мая 2025, 08:30
отключение света 2025
Фото Pixabay
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