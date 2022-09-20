В Україні дозволили другу бустерну дозу: нові зміни у схемах вакцинації проти Covid-19

Здається, що наші громадяни вже забули про коронавірус, але він нікуди не дівся. Ми перестали дотримуватися маскового режиму та інших заходів безпеки, тож кількість хворих зросла.

У МОЗ закликають вакцинуватися від Covid-19 та дозволили робити другу бустерну дозу. Ми розповімо про зміни у вакцинації проти коронавірусу.

— Ситуація з коронавірусною хворобою наразі контрольована, проте ми маємо бути готові до подальшого зростання кількості випадків захворювання, — сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу.

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Він наголосив, що вакцинація зараз — не лише про власний захист. Це створює менше навантаження на лікарні, які мають рятувати життя нашим військовим.

Кому дозволяється друга бустерна доза

Другу бустерну дозу можуть зробити всі українці старші 18 років. Але між першою та другою бустерними дозами має минути щонайменше чотири місяці.

Також зменшено мінімальні терміни між базовим курсом вакцинації та бустерною дозою. Тепер додаткову дозу вакцини можна отримати через п’ять місяців після завершення первинного курсу.

Крім того, у МОЗ затвердили нові схеми вакцинації за рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, Європейської медичної агенції та Національної технічної групи експертів з питань імунізації.

Основні зміни у схемах вакцинації

Інактивовану вакцину CoronoVac можна використовувати для бустерного щеплення після застосування інших вакцин.

Тобто, якщо ти отримав(-ла) базовий курс вакциною Comirnaty, Moderna чи іншою вакциною, то можеш отримати бустерне щеплення (і перше, і друге) вакциною CoronoVac.

У МОЗ зауважили, що така схема є не тільки безпечною, а й може захистити від госпіталізації та інших ризиків.

Діти теж можуть отримати вакцину

Ще однією найголовнішою зміною є те, що тепер діти віком від 5 до 11 років можуть отримати вакцину проти Covid-19. Раніше це дозволялося робити з 12 років.

Щеплення дітей здійснюватимуть вакциною Comirnaty (Pfizer). Для цього потрібна буде згода батьків чи опікунів. В Україні чекають на ці вакцини, адже діти потребують меншого дозування.

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