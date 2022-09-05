Нова хвиля коронавірусу в Україні: чи вистачить тестів і вакцини

Восени захворюваність на коронавірус зростає. Цей рік не став винятком. В Україні розпочалася нова хвиля COVID-19. Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін в інтерв’ю Укрінформу.

Нова хвиля коронавірусу в Україні

Цього року пандемія коронавірусу відійшла на другий план через війну. Знизилась кількість вакцинацій та тестувань. Планові вакцинації з інших хвороб також стали виконуватись менше, тому інфекційні захворювання пішли вгору.

Захворюваність на коронавірус зростатиме до березня чи квітня.

— Ми поступово реєструємо все більші відносні показники кількості хворих. Наприклад, за минулий тиждень це було 9,1 тис., зараз це 11,5 тис. людей, у яких був діагностований COVID-19 і які захворіли, — каже головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Насторожує цифра госпіталізацій: якщо раніше це було до тисячі пацієнтів на тиждень, то теперішній показник утричі більший.

Система охорони здоров’я має чіткий план дій та прогнози на цей сезон захворюваності, тож ситуація не критична.

Чи вистачить на всіх вакцини та тестів

Вакцини та ПЛР-тестів вистачить до першого кварталу 2023 року. Далі їх будуть закуповувати та отримувати, як гуманітарну допомогу.

Значною проблемою є руйнування лікарень у зоні бойових дій. Втрати медичної інфраструктури ускладняться через транспортування хворих до інших лікарень. У крайньому разі розгортатимуться мобільні шпиталі.

Через малий термін придатності вакцину замовляють в Україну малими партіями — від 500 тис. до 1 млн доз. Тому краще не затягувати зі щепленням.

Як вберегтися від чергової хвилі COVID-19

Зроби необхідну (бустерну) дозу щеплення. Термін дії попередньої вакцинації ти можеш дізнатися в Дії або з паперового сертифіката щеплення.

Також зроби або повтори інші додаткові щеплення, які в тебе мають бути за віком (грип, кір, вітрянка, правець тощо).

Дотримуйся правил гігієни рук та обличчя — носи маску та змінюй її кожні дві – чотири години, ретельно мий руки, користуйся антисептиком, перебувай якнайменше часу в людних місцях.

Якщо ти не знаєш, коли востаннє робив(-ла) щеплення не від коронавірусу, читай, які щеплення необхідно мати після 25 років.

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