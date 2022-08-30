Бережи своє життя! Перелік необхідних щеплень після 25 років

Якщо ти думаєш, що календар щеплень — це щось з дитинства, то ти помиляєшся. Розповідаємо про список обов’язкових щеплень для людей до та після 25 років. Докладніше про щеплення розповіли на платформі uahealth.
В Україні є затверджений календар профілактичних щеплень. Згідно з ним, більшу частину щеплень людина отримує у віці до 16 років. Ревакцинація необхідна кожні десять років, тобто після 25.
Піклуватися про своє здоров’я потрібно і важливо. Це допоможе бути менш схильним(-ою) до вірусів та хвороб, убереже імунітет тощо. Війна ускладнила ситуацію, тепер ризик підчепити вірус чи хворобу збільшився. Тож не нехтуй щепленнями та власним здоров’ям.
Тож перевір, чи є у тебе таке щеплення, а якщо немає — вакцинуйся. Це безкоштовно. Вакцинацію можна зробити в будь-якій поліклініці.
Проте це не означає, що нового спалаху не станеться. Щеплення від кору безкоштовні для дітей, але не для дорослих. Їх можна зробити у приватних клініках або придбати вакцину в аптеці та зробити щеплення в поліклініці.
Додаткові добровільні щеплення з урахуванням епідсезону:
Раніше ми розповідали про п’ять унікальних винаходів українських науковців.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!