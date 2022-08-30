Бережи своє життя! Перелік необхідних щеплень після 25 років

Якщо ти думаєш, що календар щеплень — це щось з дитинства, то ти помиляєшся. Розповідаємо про список обов’язкових щеплень для людей до та після 25 років. Докладніше про щеплення розповіли на платформі uahealth.

Щеплення для дорослих

В Україні є затверджений календар профілактичних щеплень. Згідно з ним, більшу частину щеплень людина отримує у віці до 16 років. Ревакцинація необхідна кожні десять років, тобто після 25.

Піклуватися про своє здоров’я потрібно і важливо. Це допоможе бути менш схильним(-ою) до вірусів та хвороб, убереже імунітет тощо. Війна ускладнила ситуацію, тепер ризик підчепити вірус чи хворобу збільшився. Тож не нехтуй щепленнями та власним здоров’ям.

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Список обов’язкових щеплень

Правець і дифтерія. Ці щеплення необхідно повторювати кожні десять років. Під час війни ризик захворіти на правець або дифтерію зростає у кілька разів.

Тож перевір, чи є у тебе таке щеплення, а якщо немає — вакцинуйся. Це безкоштовно. Вакцинацію можна зробити в будь-якій поліклініці.

Кір — одне з обов’язкових щеплень, яке роблять в один і шість років. Дорослі дуже складно переносять захворювання, тож наявність такого щеплення потрібно перевірити, а за відсутності — зробити якнайшвидше. Спалах кору в Україні був нещодавно, у 2017-2019 роках.

Проте це не означає, що нового спалаху не станеться. Щеплення від кору безкоштовні для дітей, але не для дорослих. Їх можна зробити у приватних клініках або придбати вакцину в аптеці та зробити щеплення в поліклініці.

Гепатит B. Ті хто народилися до 2000-го року, певно, не мають такого щеплення, адже саме тоді воно стало обов’язковим. Щеплення можна зробити у приватній поліклініці або за схемою аптека+поліклініка.

Ті хто народилися до 2000-го року, певно, не мають такого щеплення, адже саме тоді воно стало обов’язковим. Щеплення можна зробити у приватній поліклініці або за схемою аптека+поліклініка. COVID-19 — причин для додаткової (або першої) дози багато: нова осіння хвиля, штами, війна та міграції людей. Щеплення від коронавірусу безкоштовні в будь-якому пункті вакцинації.

— причин для додаткової (або першої) дози багато: нова осіння хвиля, штами, війна та міграції людей. Щеплення від коронавірусу безкоштовні в будь-якому пункті вакцинації. Пневмокок . Це одне з ускладнень грипу у вигляді бактеріальної пневмонії. Якщо ти у групі ризику захворювання на коронавірус, грип, контактуєш з великою кількістю людей або вагітна — таке щеплення зробити необхідно. Вакцинуватися можна в приватних медичних закладах.

. Це одне з ускладнень грипу у вигляді бактеріальної пневмонії. Якщо ти у групі ризику захворювання на коронавірус, грип, контактуєш з великою кількістю людей або вагітна — таке щеплення зробити необхідно. Вакцинуватися можна в приватних медичних закладах. Вітрянка — зроби щеплення у випадку, якщо не хворів (-ла) в дитинстві. Дорослі хворіють важче і часто мають ускладнення. Особливо важливо вакцинуватися жінкам, які планують вагітність. Зробити щеплення можна в приватних медичних закладах.

Додаткові добровільні щеплення з урахуванням епідсезону:

Грип

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