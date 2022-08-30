Береги свою жизнь! Перечень необходимых прививок после 25 лет

Если ты думаешь, что календарь прививок — это что-то из детства, значит, ты ошибаешься. Рассказываем о списке обязательных прививок для взрослых (старше 25 лет). Подробнее о прививках рассказали на платформе uahealth.

Прививки для взрослых

В Украине есть утвержденный календарь профилактических прививок. Согласно ему, большую часть прививок человек получает в возрасте до 16 лет. Ревакцинация необходима каждые десять лет, то есть после 25 лет.

Заботиться о своем здоровье нужно и важно. Это поможет быть менее подверженным(-ой ) вирусам и болезням, сохранит иммунитет и так далее. Война усугубила ситуацию, теперь риск подцепить вирус или болезнь увеличился. Так что не пренебрегай прививками и заботься о своем здоровье.

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Список обязательных прививок

Столбняк и дифтерия. Эту прививку необходимо повторять каждые десять лет. Во время войны риск заболеть столбняком или дифтерией возрастает в несколько раз.

Проверь есть ли у тебя такая прививка, а если нет — вакцинируйся. Это бесплатно. Вакцину можно сделать в любой поликлинике.

Корь — одна из обязательных прививок, которую делают в год и шесть лет. Взрослые очень сложно переносят заболевание, поэтому наличие такой прививки нужно проверить, а при отсутствии — сделать как можно быстрее. Вспышка кори в Украине была в 2017-2019-х годах.

Однако это не значит, что новая будет нескоро. Прививки от кори бесплатны для детей, но не для взрослых. Их можно сделать в частных клиниках или приобрести вакцину в аптеке и привиться в поликлинике.

Гепатит B. Те, кто родились до 2000-го года, вероятно, не имеют такой прививки, ведь именно тогда она стала обязательной. Прививку можно сделать в частной поликлинике или по схеме аптека+поликлиника.

Те, кто родились до 2000-го года, вероятно, не имеют такой прививки, ведь именно тогда она стала обязательной. Прививку можно сделать в частной поликлинике или по схеме аптека+поликлиника. COVID-19 — причин для дополнительной (или первой) дозы много: новая осенняя волна, штаммы, война и миграции людей. Прививки от коронавируса бесплатны в любом пункте вакцинации.

— причин для дополнительной (или первой) дозы много: новая осенняя волна, штаммы, война и миграции людей. Прививки от коронавируса бесплатны в любом пункте вакцинации. Пневмококк. Это одно из осложнений гриппа в виде бактериальной пневмонии. Если ты в группе риска заболевания коронавирусом, гриппом, контактируешь с большим количеством людей или беременна — такую ​​прививку сделать необходимо. Вакцинироваться можно в частных медицинских учреждениях.

Это одно из осложнений гриппа в виде бактериальной пневмонии. Если ты в группе риска заболевания коронавирусом, гриппом, контактируешь с большим количеством людей или беременна — такую ​​прививку сделать необходимо. Вакцинироваться можно в частных медицинских учреждениях. Ветрянка — сделай прививку в случае, если не болел(-а) в детстве. Взрослые болеют тяжелее и часто имеют осложнения. Особенно важно вакцинироваться женщинам, планирующим беременность. Привиться можно в частных медицинских учреждениях.

Дополнительные прививки с учетом эпидсезона:

Грипп

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