Здоровье и красота

Береги свою жизнь! Перечень необходимых прививок после 25 лет

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 30 августа 2022, 08:00
Вакцинація у дорослому віці: список обов'язкових щеплень
Фото: Pexels

Больше новостей
Обновления в Дії
Шеринг авто, упрощенный выезд детей и пенсионное удостоверение — новые функции приложения Дія
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
навчання
Боюсь отпускать ребенка в школу. Как подготовить себя и ребенка к новым реалиям учебы в Украине
Погода в Україні восени 2022 - кліматичний прогноз
Температурные “карусели” и увеличение количества осадков — какой будет погода в Украине этой осенью
Смотреть больше

Материалы по теме

Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
навчання
Боюсь отпускать ребенка в школу. Как подготовить себя и ребенка к новым реалиям учебы в Украине
Лариса Якобчук – перша в Україні жінка-заступниця командира
Круглосуточно поддерживать боевой дух воинов — история первой в Украине женщины-заместителя командира
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 30 серпня
Актуальная карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте 30 августа

Видео
0:15:48
Обновления в Дії

Шеринг авто, упрощенный выезд детей и пенсионное удостоверение — новые функции приложения Дія
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 30 серпня
Актуальная карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте 30 августа
0:07:26
Відставка Шойгу
ФСБ недосмотрели теракты у себя под носом! Какова может быть причина возможной отставки Шойгу
0:02:40
Обстріл Сарни
Без жертв, но с ущербом — городок Сарны приходит в себя от ракетного удара из Беларуси
0:06:27
вдова героя Андрія Кизило
К горю невозможно привыкнуть: вдова героя Андрея Кызыло рассказала о том, каким был ее муж
0:06:06
як окупанти в українському Криму бояться наступу ЗСУ
В панике ищут партизан и усиливают репрессии: как оккупанты в украинском Крыму боятся наступления ВСУ
0:03:35
Харків
Россияне прут, но безуспешно: последние новости Харькова и последствия утренних ракетных ударов
0:03:02
бригадам ТрО урочисто вручили бойові прапори
Впервые в истории Украины бригадам ТрО торжественно вручили боевые флаги – что это значит
0:02:34
Полк Азов оголосив набір добровольців: що треба зробити
Стать частью легенды может каждый! Полк Азов объявил набор добровольцев
0:03:28
Евакуація на Миколаївщині
Если произойдет взрыв на ЗАЭС. Готова ли Николаевская область к эвакуации
Больше видео
Погода в Україні восени 2022 - кліматичний прогноз
Читать дальше
Температурные “карусели” и увеличение количества осадков — какой будет погода в Украине этой осенью
Варення з дині на зиму
Читать дальше
Рецепт сочного лета в банке: как приготовить варенье из дыни на зиму

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь