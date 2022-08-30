Береги свою жизнь! Перечень необходимых прививок после 25 лет

Если ты думаешь, что календарь прививок — это что-то из детства, значит, ты ошибаешься. Рассказываем о списке обязательных прививок для взрослых (старше 25 лет). Подробнее о прививках рассказали на платформе uahealth.
В Украине есть утвержденный календарь профилактических прививок. Согласно ему, большую часть прививок человек получает в возрасте до 16 лет. Ревакцинация необходима каждые десять лет, то есть после 25 лет.
Заботиться о своем здоровье нужно и важно. Это поможет быть менее подверженным(-ой ) вирусам и болезням, сохранит иммунитет и так далее. Война усугубила ситуацию, теперь риск подцепить вирус или болезнь увеличился. Так что не пренебрегай прививками и заботься о своем здоровье.
Проверь есть ли у тебя такая прививка, а если нет — вакцинируйся. Это бесплатно. Вакцину можно сделать в любой поликлинике.
Однако это не значит, что новая будет нескоро. Прививки от кори бесплатны для детей, но не для взрослых. Их можно сделать в частных клиниках или приобрести вакцину в аптеке и привиться в поликлинике.
Дополнительные прививки с учетом эпидсезона:
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