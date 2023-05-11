Чекап, за который не нужно платить! Как получить пакет бесплатных обследований у семейного врача

Здоровье всегда актуально! Так что даже во время войны следует проходить обследования, которые покажут общее состояние здоровья и помогут вовремя обнаружить опасные болезни.

Если на пороге больницы тебя останавливает мысль о том, сколько придется заплатить, то есть хорошие новости.

В Минздраве напомнили, что каждый пациент, который успешно подписал декларацию с семейным врачом, имеет право получить определенный перечень лабораторных и диагностических исследований.

Читай, какие именно обследования можно сделать бесплатно и как это сделать.

Бесплатные обследования: список

Врач может осмотреть пациента, провести скрининг на определенные заболевания и сделать быстрые тесты на наличие инфекционных заболеваний непосредственно во время записи.

Бесплатно можно получить:

инструментальную диагностику: электрокардиографию, пикфлуометрию (пиковую скорость выдоха для оценки дыхательной системы), измерение остроты зрения, слуха; получить направление для консультации с врачом-специалистом;

скрининг на наличие расстройств психики и поведения;

раннее выявление ВИЧ, туберкулеза, гепатитов, инфекций, передающихся половым путем;

сдать общий анализ крови, мочи;

сдать анализ уровня холестерина и глюкозы в крови.

Как получить бесплатные анализы

Для проведения лабораторных исследований врач выписывает направление и направляет пациента в лабораторию.

Все расходные материалы входят в стоимость услуг ГТД, оплачиваемых по договору Национальной службы здоровья Украины.

Поэтому в Минздраве отметили, что ты не должен платить дополнительно за пробирку для анализа крови, перчатки, шприц, спиртовую салфетку, вату, спирт и т.д.

Если такая новость побудила тебя проверить свое состояние здоровья, но мнение о больших очередях заставляет отложить это на неопределенный срок, то выход есть. Читай, как записаться к семейному врачу онлайн, чтобы не ждать в очередях.

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