Чекап, за который не нужно платить! Как получить пакет бесплатных обследований у семейного врача

Здоровье всегда актуально! Так что даже во время войны следует проходить обследования, которые покажут общее состояние здоровья и помогут вовремя обнаружить опасные болезни.
Если на пороге больницы тебя останавливает мысль о том, сколько придется заплатить, то есть хорошие новости.
В Минздраве напомнили, что каждый пациент, который успешно подписал декларацию с семейным врачом, имеет право получить определенный перечень лабораторных и диагностических исследований.
Читай, какие именно обследования можно сделать бесплатно и как это сделать.
Врач может осмотреть пациента, провести скрининг на определенные заболевания и сделать быстрые тесты на наличие инфекционных заболеваний непосредственно во время записи.
Бесплатно можно получить:
Для проведения лабораторных исследований врач выписывает направление и направляет пациента в лабораторию.
Все расходные материалы входят в стоимость услуг ГТД, оплачиваемых по договору Национальной службы здоровья Украины.
Все расходные материалы входят в стоимость услуг ГТД, оплачиваемых по договору Национальной службы здоровья Украины.
Поэтому в Минздраве отметили, что ты не должен платить дополнительно за пробирку для анализа крови, перчатки, шприц, спиртовую салфетку, вату, спирт и т.д.
Если такая новость побудила тебя проверить свое состояние здоровья, но мнение о больших очередях заставляет отложить это на неопределенный срок, то выход есть. Читай, как записаться к семейному врачу онлайн, чтобы не ждать в очередях.
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