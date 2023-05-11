Чекап, за який не треба платити! Як отримати пакет безоплатних обстежень в сімейного лікаря

Здоров’я завжди на часі! Тож навіть під час війни слід проходити загальні обстеження, які покажуть загальний стан здоров’я та допоможуть вчасно виявити небезпечні хвороби.

Якщо на порозі лікарні тебе зупиняє думка, скільки доведеться заплатити, то є гарні новини. У МОЗ нагадали, що кожен пацієнт, який успішно підписав декларацію з сімейним лікарем, має право отримати визначений перелік лабораторних та діагностичних досліджень.

Читай, які ж обстеження можна зробити абсолютно безплатно і як це зробити.

Безплатні обстеження: перелік

Лікар може оглянути пацієнта, провести скринінг на певні захворювання та зробити швидкі тести на інфекційні захворювання безпосередньо під час запису.

Безоплатно можна пройти:

інструментальну діагностику: електрокардіографію, пікфлуометрію (пікову швидкість видиху для оцінки дихальної системи), вимірювання гостроти зору, слуху; отримати направлення для консультації з лікарем-спеціалістом;

скринінг на наявність розладів психіки та поведінки;

раннє виявлення ВІЛ, туберкульозу, гепатитів, інфекцій, які передаються статевим шляхом;

здати загальний аналіз крові, сечі;

здати аналіз рівня холестерину та глюкози в крові.

Як отримати безплатні аналізи

Для проведення лабораторних досліджень лікар виписує направлення та спрямовує пацієнта до лабораторії.

Усі витратні матеріали входять до вартості послуг ПМД, які оплачує за договором Національна служба здоров’я України.

Тож у МОЗ наголосили, що ти не маєш сплачувати додатково за пробірку для аналізу крові, рукавички, шприц, спиртову серветку, вату, спирт тощо.

Якщо така новина спонукає тебе перевірити стан здоров’я, але думка про великі черги змушує відкласти це на невизначений термін, то вихід є. Читай, як записатись до сімейного лікаря онлайн, щоб не чекати в чергах.

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