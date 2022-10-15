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Усього п’ять простих кроків: як записатись на прийом до сімейного лікаря онлайн

Олена Яковлєва, редакторка сайту 15 Жовтня 2022, 18:00
Як записатися до сімейного лікаря: інструкція
Фото: Pexels

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