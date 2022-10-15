Усього п’ять простих кроків: як записатись на прийом до сімейного лікаря онлайн

Під час війни українська диджиталізація державних послуг дуже допомагає людям розв’язувати свої проблеми, зокрема ті, що пов’язані зі здоров’ям.

Для того, щоб записатись на прийом до лікаря, вже давно не потрібно стояти в чергах до реєстратури чи дзвонити до медцентру.

Читай покрокову інструкцію, як записатись до сімейного лікаря онлайн за допомогою сервісу Helsi.

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Як записатись до сімейного лікаря: інструкція

Щоб знайти необхідного лікаря та зручний для себе час, виконай кілька простих кроків:

Зайди на сайт Helsi або в додаток на телефоні. Обери своє місто. Якщо ти перебуваєш у Києві, то можна також обрати необхідний район міста. Введи в пошуковий рядок спеціальність лікаря (сімейний лікар) або ж конкретне прізвище та ім’я медика, з яким у тебе підписана декларація. Нагадаємо, під час війни переселенці можуть звертатись до сімейних лікарів за місцем свого перебування попри відсутність декларації. Обери лікаря та зручну для себе дату та час прийому. Пройди реєстрацію. Введи свій номер телефону і дочекайся SMS-повідомлення з паролем для входу в систему. Цей пароль збережи для наступних візитів на сайт. Потім заповни поля реєстраційної форми.

Ось і все. Запис на прийом до сімейного лікаря готовий. Якщо ти хочеш записати свою дитину, то необхідно додати також інформацію про неї.

У будь-який час можна безкоштовно скасувати прийом у своєму особистому кабінеті. Там зберігаються особисті дані пацієнта та інформація про візити до лікаря.

Після відвідування медзакладу у розділі Візити з’явиться електронна медична картка з даними про діагнози та рекомендації лікаря.

Також у розділі Профіль можна внести додаткові особисті дані для того, щоб зекономити час при укладанні декларації із сімейним лікарем.

Додаткові опції

На порталі Helsi ти також можеш обирати:

тип клініки (приватний чи державний медзаклад);

тип оплати (платна чи безоплатна консультація);

тип консультації (очна чи онлайн);

стать, стаж та кваліфікацію лікаря.

Також можна отримати довідку про тимчасову непрацездатність онлайн. Читай, як оформити електронний лікарняний.

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