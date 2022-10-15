Всего пять простых шагов: как записаться на прием к семейному врачу онлайн

Во время войны украинская диджитализация государственных услуг очень помогает людям решать свои проблемы, в том числе связанные со здоровьем.

Для того чтобы записаться на прием к врачу, уже давно не нужно стоять в очередях в регистратуру или звонить в медцентр.

Читай пошаговую инструкцию, как записаться к семейному врачу онлайн с помощью сервиса Helsi.

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Как записаться к семейному врачу: инструкция

Чтобы найти необходимого врача и удобное для себя время, выполни несколько простых шагов:

Зайди на сайт Helsi или в приложение на телефоне. Выбери свой город. Если ты находишься в Киеве, то можно также выбрать необходимый район города. Введи в поисковую строку специальность врача (семейный врач) или же конкретную фамилию и имя медика, с которым у тебя подписана декларация. Напомним, во время войны переселенцы могут обращаться к семейным врачам по месту своего пребывания, несмотря на отсутствие декларации. Выбери врача и удобную для себя дату и время приема. Пройди регистрацию. Введи свой номер телефона и дождись SMS-сообщения с паролем для входа в систему. Этот пароль сохрани для следующих визитов на сайт. Затем заполни поля регистрационной формы.

Вот и все. Запись на прием к семейному врачу готова. Если ты хочешь записать своего ребенка, то необходимо добавить также информацию о нем.

В любое время можно бесплатно отменить приём в своем личном кабинете. Там хранятся личные данные пациента и информация о визитах к врачу.

После посещения медучреждения в разделе Визиты появится электронная медицинская карточка с данными о диагнозах и рекомендациях врача.

Также в разделе Профиль можно внести дополнительные личные данные для того, чтобы сэкономить время при заключении декларации с семейным врачом.

Дополнительные опции

На портале Helsi ты также можешь выбирать:

тип клиники (частное или государственное медучреждение);

тип оплаты (платная или бесплатная консультация);

тип консультации (очная или онлайн);

пол, стаж и квалификацию врача.

Также можно получить справку о временной нетрудоспособности онлайн. Читай, как оформить электронный больничный.

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