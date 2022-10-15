Всего пять простых шагов: как записаться на прием к семейному врачу онлайн

Во время войны украинская диджитализация государственных услуг очень помогает людям решать свои проблемы, в том числе связанные со здоровьем.
Для того чтобы записаться на прием к врачу, уже давно не нужно стоять в очередях в регистратуру или звонить в медцентр.
Читай пошаговую инструкцию, как записаться к семейному врачу онлайн с помощью сервиса Helsi.
Чтобы найти необходимого врача и удобное для себя время, выполни несколько простых шагов:
Если ты находишься в Киеве, то можно также выбрать необходимый район города.
Напомним, во время войны переселенцы могут обращаться к семейным врачам по месту своего пребывания, несмотря на отсутствие декларации.
Введи свой номер телефона и дождись SMS-сообщения с паролем для входа в систему. Этот пароль сохрани для следующих визитов на сайт. Затем заполни поля регистрационной формы.
Вот и все. Запись на прием к семейному врачу готова. Если ты хочешь записать своего ребенка, то необходимо добавить также информацию о нем.
В любое время можно бесплатно отменить приём в своем личном кабинете. Там хранятся личные данные пациента и информация о визитах к врачу.
После посещения медучреждения в разделе Визиты появится электронная медицинская карточка с данными о диагнозах и рекомендациях врача.
Также в разделе Профиль можно внести дополнительные личные данные для того, чтобы сэкономить время при заключении декларации с семейным врачом.
На портале Helsi ты также можешь выбирать:
Также можно получить справку о временной нетрудоспособности онлайн. Читай, как оформить электронный больничный.
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