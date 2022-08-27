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Суперантибіотик, рідкий скальпель та Кровоспас — п’ять унікальних винаходів українських науковців

Олена Яковлєва, редакторка сайту 27 Серпня 2022, 13:00
ТОП-5 визначних наукових винаходів українців за час незалежності
Фото: Pexels

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