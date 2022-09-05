Новая волна коронавируса в Украине: хватит ли тестов и вакцины

Осенью заболеваемость коронавирусом растет. Нынешний год не стал исключением. В Украине началась новая волна COVID-19. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин в интервью Укринформу.

Новая волна коронавируса в Украине

В этом году пандемия коронавируса отошла на второй план из-за войны. Снизилось количество вакцинаций и тестирований. Плановые вакцинации по другим болезням также стали выполняться меньше, поэтому инфекции и заболевания пошли вверх.

Рост заболеваемости коронавирусом будет наблюдаться до марта или апреля.

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— Мы постепенно регистрируем все большие относительные показатели количества больных. Например, за прошедшую неделю это было 9,1 тыс., сейчас это 11,5 тыс. человек, у которых был диагностирован COVID-19 и заболевших, — говорит главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Настораживает цифра госпитализаций: если раньше это было до тысячи пациентов в неделю, то теперь показатель втрое больше.

Система здравоохранения имеет четкий план действий и прогнозы на этот сезон заболеваемости, поэтому ситуация не является критической.

Хватит ли на всех вакцины и тестов

Количества вакцины и ПЦР-тестов хватит до первого квартала 2023 года. Далее их будут закупать и получать в качестве гуманитарной помощи.

Большой проблемой является разрушение больниц в зоне боевых действий. Потери медицинской инфраструктуры осложнятся транспортировкой больных в другие больницы. В крайних случаях будут разворачиваться мобильные госпитали.

Из-за маленького срока годности вакцина заказывается малыми партиями в Украину — от 500 тыс. до 1 млн доз. Поэтому лучше не затягивать с прививкой.

Как уберечься от очередной волны COVID-19

Сделай необходимую (бустерную) дозу прививки. Срок действия предыдущей вакцинации ты можешь узнать в Дії или из бумажного сертификата про прививку.

Также сделай или повтори другие дополнительные прививки, которые у тебя должны быть по возрасту (грипп, корь, ветрянка, столбняк и т. д.).

Соблюдай правила гигиены рук и лица — носи маску и меняй ее каждые два – четыре часа, тщательно мой руки, пользуйся антисептиком, находись как можно меньше времени в людных местах.

Если ты не знаешь, когда в последний раз делал(-а) прививки не от коронавируса, читай, какие прививки необходимо иметь и повторять после 25 лет.

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