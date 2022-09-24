Здоровье и красота

Шесть инфекционных угроз во время войны — какие болезни могут распространиться в Украине и как защитить себя

Елена Яковлева, редактор сайта 24 сентября 2022, 08:30
Які хвороби загрожують українцям через війну
Фото: Pexels

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