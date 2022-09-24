Шесть инфекционных угроз во время войны — какие болезни могут распространиться в Украине и как защитить себя

Россия принесла на украинскую землю боль, смерть и значительные разрушения. А вместе с тем и нехватку лекарств и медиков, отсутствие чистой воды и электроэнергии, тысячи не похороненных тел и разбомбленные больницы.

Это все, конечно, нанесло удар по медицинской системе Украины и будет способствовать угрозам распространения инфекционных заболеваний среди населения.

Главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал изданию BBC News Украина о том, какие инфекции угрожают украинцам из-за войны и как защитить себя.

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Шесть инфекционных угроз

Есть шесть инфекционных болезней, которые сейчас представляют наибольшую угрозу — это холера, ковид, корь, полио, дифтерия и гепатит А, — отмечает Кузин.

В настоящее время украинские медики усиленно мониторят каждую из этих инфекций. Так, в деоккупированных местах с отсутствием чистой питьевой воды людям раздают специальные таблетки для обеззараживания воды и предупреждения гепатита А.

По словам главного санитарного врача, в Украине не регистрировали вспышку этой болезни.

Кроме того, с июня на территории всей страны проводят тестирование людей с симптомами острой кишечной инфекции на наличие холеры, а также принимают пробы из пресной, морской и сточных вод.

За это время зарегистрировали всего один случай заражения в Николаевской области. Однако не стоит забывать, что на временно оккупированных территориях, в частности в Мариуполе, вполне возможна вспышка холеры.