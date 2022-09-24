Шесть инфекционных угроз во время войны — какие болезни могут распространиться в Украине и как защитить себя

Россия принесла на украинскую землю боль, смерть и значительные разрушения. А вместе с тем и нехватку лекарств и медиков, отсутствие чистой воды и электроэнергии, тысячи не похороненных тел и разбомбленные больницы.
Это все, конечно, нанесло удар по медицинской системе Украины и будет способствовать угрозам распространения инфекционных заболеваний среди населения.
Главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал изданию BBC News Украина о том, какие инфекции угрожают украинцам из-за войны и как защитить себя.
Есть шесть инфекционных болезней, которые сейчас представляют наибольшую угрозу — это холера, ковид, корь, полио, дифтерия и гепатит А, — отмечает Кузин.
Есть шесть инфекционных болезней, которые сейчас представляют наибольшую угрозу — это холера, ковид, корь, полио, дифтерия и гепатит А, — отмечает Кузин.
В настоящее время украинские медики усиленно мониторят каждую из этих инфекций. Так, в деоккупированных местах с отсутствием чистой питьевой воды людям раздают специальные таблетки для обеззараживания воды и предупреждения гепатита А.
По словам главного санитарного врача, в Украине не регистрировали вспышку этой болезни.
Кроме того, с июня на территории всей страны проводят тестирование людей с симптомами острой кишечной инфекции на наличие холеры, а также принимают пробы из пресной, морской и сточных вод.
За это время зарегистрировали всего один случай заражения в Николаевской области. Однако не стоит забывать, что на временно оккупированных территориях, в частности в Мариуполе, вполне возможна вспышка холеры.
Несмотря на все шутки, мол, война вылечила коронавирус, он наоборот набирает обороты. И это глобальная тенденция.
ВОЗ прогнозирует пик заболеваемости ковидом в конце сентября с показателями 27 000 новых случаев ежедневно.
По данным Кузина, в Украине регистрируют 23 000 случаев инфицирования в неделю.
Единственный штамм, который сейчас циркулирует в Украине, — это Омикрон. К счастью, у него легкое течение, особенно у вакцинированных людей. Больные Омикроном реже нуждаются в кислороде, чем это было со штаммом Дельта, — объясняет врач.
Единственный штамм, который сейчас циркулирует в Украине, — это Омикрон. К счастью, у него легкое течение, особенно у вакцинированных людей. Больные Омикроном реже нуждаются в кислороде, чем это было со штаммом Дельта, — объясняет врач.
Поэтому Минздрав ожидает, что Украине будет хватать и коек, и кислорода для больных Covid-19.
Кузин призывает продолжать плановую вакцинацию детей даже несмотря на войну. Ведь здоровье — всегда самое главное.
А вот взрослым, кроме вакцинации против Covid-19, нужно сделать прививку от дифтерии и столбняка. Ревакцинация проводится каждые десять лет.
У нас сейчас вакцинировано всего 20% людей. То есть только каждый пятый взрослый человек имеет защиту. Во время войны риски заболеть дифтерией и столбняком увеличивается, потому что растет риск травмирования, — отмечает главный санврач.
У нас сейчас вакцинировано всего 20% людей. То есть только каждый пятый взрослый человек имеет защиту. Во время войны риски заболеть дифтерией и столбняком увеличивается, потому что растет риск травмирования, — отмечает главный санврач.
Из-за войны люди стали меньше обращаться к врачам, поэтому уменьшается выявление неинфекционных болезней. Можно предположить, что со временем негативные последствия такой тенденции будет чувствовать на себе целое поколение.
91% смертей в Украине сейчас связаны именно с неинфекционными болезнями — сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, онкологическими болезнями, заболеваниями легких, — отмечает Кузин.
91% смертей в Украине сейчас связаны именно с неинфекционными болезнями — сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, онкологическими болезнями, заболеваниями легких, — отмечает Кузин.
Поэтому важно вовремя диагностировать и лечить болезни еще на ранних стадиях.
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