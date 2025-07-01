Для тебе Новини

Найбільше “хворих” у митниці? МОЗ скасувало 445 фейкових інвалідностей

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 01 Липня 2025, 19:00
МОЗ скасувало 445 рішень про інвалідність
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь