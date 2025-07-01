Найбільше “хворих” у митниці? МОЗ скасувало 445 фейкових інвалідностей

З початку повномасштабної війни мережу час від часу обурювали скандальні випадки раптової інвалідності у топ-посадовців та чиновників. Звісно, що документи вони підробляли для виїзду за кордон. У МОЗ узялися за перевірки інвалідності та вже скасували 445 рішень, які не відповідають дійсності.

МОЗ скасувало 445 рішень про інвалідність у посадовців

Міністерство охорони здоров’я України та правоохоронні органи продовжують перевіряти висновки МСЕК про надання статусу інвалідності. Перевірки стали можливими завдяки рішенню Ради національної безпеки і оборони України від 22 жовтня 2024 року.

СБУ, Офіс Генпрокурора та ДБР надали інформацію, що тривають перевірки щодо 2630 справ посадових осіб. Усі вони працюють у понад 70 державних органах.

Центром оцінювання функціонального стану особи вже розглянуто 1692 справи. Ще 423 осіб викликано на дообстеження для уточнення функціонального стану.

За результатами перевірок були скасовані вже 445 рішень про фейкову інвалідність. У 286 випадках ухвалені нові рішення — зокрема про зміну групи чи терміну встановлення інвалідності.

Найбільше посадовців з несправжньою інвалідністю зафіксували у таких державних структурах:

Державна митна служба України — 810 справ, 369 — розглянуто, 129 — скасовано. Державна податкова служба України — 518 справ, 291 розглянуто і 90 рішень скасовано. Органи прокуратури — 448 справ, 203 розглянуто, 80 рішень скасовано.

На перевірку чекають ще понад 1000 рішень щодо інвалідності у високопосадовців. Скасування рішень щодо чиновників тривають з лютого 2025. Проте у більшості випадків людей, які оформили/придбали собі інвалідність без підстав, не звільнили з посад.

З 1 січня 2025 року замість МСЕК в Україні працює оцінювання повсякденного функціонування людини. Станом на червень 2025, у системі заведено 254 тисячі справ. Понад 220 тисяч з них розглянуті.

Раніше ми розповідали, як пройти МСЕК за кордоном.

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